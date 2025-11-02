यादवनगर परिसरात अत्याधुनिक स्मशानभूमीची उभारणी
यादवनगर परिसरात अत्याधुनिक स्मशानभूमीची उभारणी
विजय चौगुले यांच्या हस्ते भूमिपूजन; रहिवाशांना दिलासा
वाशी, ता. २ (बातमीदार) : टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील चिंचपाडा आणि यादवनगर परिसरातील नागरिकांसाठी दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यादवनगर येथे तब्बल ४५० चौरस मीटर जागेवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त स्मशानभूमी उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन नुकतेच शिवसेना उपनेते विजय चौगुले यांच्या हस्ते झाले.
ही स्मशानभूमी नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून उभारली जात असून, येथे इलेक्ट्रिक मशीन, स्वच्छता आणि पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध असतील. या कामासाठी एमआयडीसीकडून भूखंड क्रमांक पी-१८५ पालिकेला नाममात्र शुल्कावर हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. आतापर्यंत यादवनगर आणि चिंचपाडा येथील नागरिकांना अंत्यविधीसाठी दिघा, रबाळे किंवा इलठणपाडा येथील स्मशानभूमीपर्यंत दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर पार करावे लागत होते. वृद्ध आणि महिलांसाठी ही मोठी गैरसोय होती. विजय चौगुले यांनी नागरिकांच्या या अडचणीवर उपाय म्हणून पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विजय चौगुले म्हणाले, की या परिसरातील नागरिकांना आता स्मशानभूमीसाठी दूरवर जावे लागणार नाही. अत्याधुनिक सुविधा असलेली स्मशानभूमी उभारल्याने नागरिकांना सन्मानजनक आणि सुलभ व्यवस्था मिळेल. या भूमिपूजन सोहळ्याला माजी नगरसेवक राम आशीष यादव, स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत शिवसेना उपनेते विजय चौगुले आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले.
या उपक्रमामुळे यादवनगर, चिंचपाडा आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना अंत्यविधीसाठी आधुनिक, सुसज्ज आणि सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध होणार असून, अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.