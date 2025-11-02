रस्त्यांवरील गवतझुडपामुळे अपघाताचा धोका!
रस्त्यांवरील गवत-झुडपामुळे अपघाताचा धोका!
बांधकाम विभागाकडे त्वरित कारवाईची वाहनचालकांची मागणी
उरण, ता. २ (वार्ताहर) ः उरण तालुक्यातील विविध मार्गांवर वाढलेल्या गवत-झुडपांमुळे वाहतुकीस गंभीर अडथळा निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिडको आणि इतर आस्थापनांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर पावसाळ्यानंतर गवत इतके वाढले आहे, की अनेक ठिकाणी ते रस्त्याच्या अर्ध्या भागावर पसरले आहेत. परिणामी, दोन वाहने समोरासमोर येताना एकमेकांना न दिसल्याने अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे.
उरण-पनवेल, चिरनेर-आवरे आणि खोपटा-केळवणे मार्गावरील तसेच सिडको हद्दीतील अंतर्गत रस्त्यांवर ही समस्या अधिक तीव्र जाणवू लागली आहे. ठेकेदारांकडे रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असूनही त्यांनी गवत छाटणीसाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. अनेक ठिकाणी गवत इतके दाट झाले आहे, की वाहनचालकांना रस्ता ओळखणेही अवघड जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करून, त्वरित गवत कापण्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नरेश पवार यांनी सांगितले, की रस्त्याच्या कडेला वाढलेले गवत काढण्यासाठी ठेकेदाराला सांगण्यात आले आहे आणि लवकरच छाटणीचे काम सुरू होईल.
