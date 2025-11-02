संकटकाळात संपर्क करायचा कुठे?
आपत्कालीन माहितीऐवजी जाहिरातींचा पसारा; एसटीच्या प्रवाशांची गैरसोय
नवीन पनवेल, ता. २ (बातमीदार) ः राज्यातील एसटी महामंडळाच्या बसेसमध्ये अपघात आणि नादुरुस्तीचे प्रमाण वाढत असताना, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पनवेल बसस्थानकाच्या पाहणीत दिसून आले आहे. विशेषतः अपघात किंवा आपत्कालीन प्रसंगी संपर्क साधण्यासाठी लागणारे हेल्पलाइन क्रमांक आणि आपत्कालीन सूचना अनेक बसच्या मागील बाजूस लिहिल्याच नसल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
२०२४ मध्ये एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी आगार अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक बसमध्ये लावण्याची योजना राबवली होती, परंतु काही महिन्यांतच ही योजना रखडली. परिणामी, अपघात, नादुरुस्त बस किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना मदत मागण्यासाठी योग्य माहिती मिळणे दुरापस्त झाले आहे. जाहिरातबाजीला मात्र प्राधान्य दिले जात असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणले. पनवेल स्थानकातील प्रवासी नामदेव पाटील यांनी प्रत्येक बसच्या मागे स्पष्टपणे संपर्क क्रमांक लिहिण्याची मागणी केली आहे. जुन्या बसमधील क्रमांक अस्पष्ट झाले असून, त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसटी महामंडळाच्या बसेसचे अपघात वाढत असताना सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवासीवर्गाकडून करण्यात येत आहे.
चौकट
तर आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठीचे हेल्पलाइन नंबर असणे गरजेचे आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना सुरू आहेत, असे पनवेल बस आगरप्रमुख अश्विनी फाळके यांनी सांगितले. त्यामुळे बस मागील बाजूस आपत्कालीन संपर्क क्रमांक नसल्याने प्रवाशांची होणारी गैरसोय लवकरच दूर व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
