घोडबंदर मार्गावर अनिश्चित काळासाठी वाहतूक बंद
सेवा रस्ता विलीनीकरणाचे काम हाती
ठाणे शहर, ता. २ (बातमीदार) : घोडबंदर मार्गावरील मुल्लाबाग बस स्टॉप ते पातलीपाडा उड्डाणपुलापर्यंतचा मार्ग मंगळवारपासून (ता. ४) सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात येणार आहे. परिणामी या मार्गाचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांसमोर मोठी समस्या उभी राहिल्याने सेवा रस्त्याचे काम संपेपर्यंत घोडबंदरकरांनाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे.
एमएमआरडीएकडून या मार्गावरील सेवा रस्ता मुख्य रस्त्यात विलीन करण्याचे काम सुरू होणार आहे. यामुळे ठाणे-घोडबंदर वाहिनीवर मुल्लाबाग बस स्टॉप ते पातलीपाडा उड्डाणपुलापर्यंत वाहनांना प्रवेश बंदी असणार आहे. घोडबंदर मार्गावरील मुख्य वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी या मार्गाचे रुंदीकरण सुरू आहे. हा मार्ग चारपदरी केला जात आहे. त्यासाठी मार्गाच्या दोन्ही बाजूंचे सेवा रस्ते मुख्य मार्गात विलीन केले जात असून, काम सुरू असताना येथील वाहतूक कोंडी नियंत्रणात राहावी, यासाठी वाहतूक विभागाकडून वेळोवेळी नियोजन केले जात आहे.
यांना असेल मुभा
नीलकंठ ग्रीन मुल्लाबागकडून घोडबंदरकडे जाणारी वाहने हंपी व्हॅली सर्कल, मानपाडा जंक्शनमार्गे जातील आणि ठाणेकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी वाहने मानपाडा जंक्शन, हॅपी व्हॅली सर्कलमार्गे जातील. तर पोलिस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन गॅस वाहने व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना प्रवेशाची परवानगी असेल.
कल्याण-माळशेज मार्गही बंद
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : कल्याण-माळशेज राष्ट्रीय महामार्गावरील शहाड पुलावर डांबकरीकरणाचे काम करण्यात येणार असल्याने या पुलावरील वाहतूक ३ ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता बंद राहणार आहे. वाहतूक पोलिस आयुक्तांनी पुलावरील वाहतूक बंदची अधिसूचना काढली आहे, अशी माहिती वाहतूक पोलिस निरीक्षक मिलिंद झोडगे यांनी दिली आहे.
माळशेजहून कल्याणकडे येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ठाणे ग्रामीण हद्दीत डॅम फाटा मुरबाड येथे प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. ही वाहने बदलापूर रोडने बदलापूर, पालेगाव, नेवाळी नाका, मलंग रोड, लोढा-पलावा-शिळ-डायघर रोड-पत्रीपूलमार्गे कल्याण शहरात येतील. मुरबाडकडून शहाड पुलावरून कल्याणकडे येणाारी वाहने दहा गाव फाटामार्गे वाहोली, एरंजाड, बदलापूर पालेगाव, नेवाळी नाका, मलंग रोड, लोढा-पलावा-शिळ-डायघर रोड- पत्रीपूलमार्गे कल्याण शहरात येतील. कल्याणकडून मुरबाडकडे जाणारी वाहने पत्रीपूल, चक्कीनाका, नेवाळी नाका, बदलापूरमार्गे इच्छितस्थळी जातील.
