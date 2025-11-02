सिंधुदुर्ग, कणकवलीत चार गाड्यांना थांबा!
सिंधुदुर्ग, कणकवलीत
चार गाड्यांना थांबा!
कोकण रेल्वे प्रवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः कोकणातील प्रवाशांसाठी खूशखबर असून, सिंधुदुर्ग आणि कणकवली या महत्त्वाच्या स्थानकांवर चार प्रमुख एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा देण्याचा निर्णय कोकण रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या मार्गावरील प्रवाशांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. दक्षिण आणि उत्तर भारतात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोकण रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, एर्नाकुलम जंक्शन-अजमेर एक्स्प्रेस २ नोव्हेंबरपासून दुपारी १२.३२ ते १२.३४ वाजेपर्यंत सिंधुदुर्ग स्थानकावर थांबेल. ट्रेन क्रमांक १२९७८ अजमेर-एर्नाकुलम एक्स्प्रेस ७ नोव्हेंबरपासून सकाळी ११.४६ ते ११.४८ वाजेपर्यंत थांबेल. ट्रेन क्रमांक २२६५५ एर्नाकुलम-हजरत निझामुद्दीन एक्स्प्रेस ५ नोव्हेंबरपासून सायंकाळी ७.०८ ते ७.१० वाजेपर्यंत आणि ट्रेन क्रमांक २२६५६ हजरत निझामुद्दीन-एर्नाकुलम एक्स्प्रेस ७ नोव्हेंबरपासून सकाळी ७.२० ते ७.२२ वाजेपर्यंत सिंधुदुर्ग स्थानकावर थांबेल.
ट्रेन क्रमांक २२४७५ हिसार-कोयंबतूर एक्स्प्रेस ५ नोव्हेंबरपासून रात्री ९.४६ ते ९.४८ वाजेपर्यंत कणकवली स्थानकावर थांबेल. ट्रेन क्रमांक २२४७६ कोयंबतूर-हिसार एक्स्प्रेस ८ नोव्हेंबरपासून सकाळी ६.३० ते ६.३२ वाजेपर्यंत, ट्रेन क्रमांक १६३३५ गांधीधाम-नागरकोइल एक्स्प्रेस ७ नोव्हेंबरपासून पहाटे ५.४५ ते ५.४७ वाजेपर्यंत आणि ट्रेन क्रमांक १६३३६ नागरकोइल-गांधीधाम एक्स्प्रेस ११ नोव्हेंबरपासून दुपारी २.०० ते २.०२ वाजेपर्यंत कणकवली स्थानकावर थांबेल. प्रवाशांची संख्या आणि स्थानिक प्रतिसाद लक्षात घेऊन या थांब्यांचा कालावधी कायम ठेवायचा की नाही, याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
-----------
प्रवाशांच्या मागणीकडे लक्ष देऊन कोकण रेल्वेने काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना सिंधुदुर्ग आणि कणकवली स्थानकांवर थांबा देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. आता कोकण रेल्वे प्रशासनाने वैभववाडी आणि लांजा (विलवडे स्थानक) याकडेही लक्ष देऊन तिथेही थांबा देणे आवश्यक आहे.
- अक्षय महापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.