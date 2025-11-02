निष्कासन कारवाईदरम्यान अन्य इमारतींना तडे
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ मधील लँडमार्क इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बांधकामस्थळी पाडकामादरम्यान निष्काळजीपणे पोकलन चालवल्याने शेजारील प्रज्ञा इमारतीला तडे गेले आहेत. यात घरांच्या भिंतींना आणि खांबांना नुकसान झाले. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. संतप्त नागरिकांनी जबाबदार विकासकांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
साई कुटीर या इमारतीचे निष्कासन सुरू असताना सुरक्षा कवच, बॅरिकेडिंग किंवा कोणत्याही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना न करता पोकलन चालवले जात होते. पोकलनच्या धक्क्याने इमारतीचा एक खांब कोसळून थेट प्रज्ञा इमारतीवर आदळला. या घटनेत दोन ते तीन घरांच्या भिंती तडकल्या, छप्पर कोसळले, तर घरांतील फर्निचरचे मोठे नुकसान झाले. यात जीवितहानी टळली असली तरी रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला होता.
या घटनेनंतर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विकसक आणि ठेकेदारांकडून कोणतीही सुरक्षितता न ठेवता मनमानी कामे सुरू आहे. आमच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका असूनही महापालिका अधिकारी किंवा विकसक जबाबदारी घेत नाहीत, असा रोष रहिवाशांनी व्यक्त केला. काहींनी महापालिकेच्या अभियंत्यांवरही दुर्लक्षाचा ठपका ठेवला आहे. मध्यवर्ती पोलिसांनी विकसक विनोद मेथवानी, चंदर तेजवाणी, ठेकेदार पुरुषोत्तम नल्लासेवी करपन, मोहम्मद इनामुल हक आणि पोकलन चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. निष्काळजीपणे यंत्र वापरून जीविताला धोका निर्माण केल्याचा गुन्हा त्यांच्याविरोधात दाखल केला असून, पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला आहे.
