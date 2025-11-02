सरकारी कामात अडथळा
सरकारी कामात अडथळा
कल्याण आरटीओ कार्यालयाची पोलिसांत तक्रार
कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : सरकारी कामात अडथळा आणून हुज्जत घालण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कल्याण आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांची कल्याण पश्चिमेकडील स्थानक परिसरात वाहतूक कोंडी करणाऱ्या वाहनांवर संयुक्त कारवाई सुरू असताना, दोन व्यक्तींनी आरटीओ अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालून, फेसबुक लाइव्ह करत सरकारी कामात अडथळा आणल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी कल्याण आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
कल्याण पश्चिमेकडील रेल्वेस्थानक परिसर नेहमीच वाहतूक कोंडीने गजबजलेला असतो. या भागातील बेशिस्तपणे उभ्या केलेल्या दुचाकी, चारचाकी तसेच रिक्षांमुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण यांच्या आदेशाने कारवाई सुरू होती. कल्याण आरटीओचे सहा मोटर वाहन निरीक्षक प्रणव महेश भुसे, नेहल राठोड आणि चालक ज्ञानेश्वर आव्हाड यांचे विशेष पथक, तसेच कल्याण वाहतूक पोलिस विभागाचे कर्मचारी बेशिस्त वाहनांची तपासणी करत असताना, राहुल पाटील आणि एक अज्ञात व्यक्ती तिथे आले. त्यांनी कारवाईचे फेसबुक लाइव्ह चित्रीकरण सुरू केले. या दोघांनी एका ॲपवर आरटीओ कार्यालयाच्या शासकीय वाहनाचे विमापत्र (इन्शुरन्स) तपासले आणि विमापत्र वैध नाही, असे सांगून अधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रांची मागणी केली.
आरटीओ अधिकाऱ्यांनी काही तांत्रिक अडचणीमुळे विमा ऑनलाइन दिसत नसेल; मात्र सदर शासकीय वाहनाचा विमा असल्याचे सांगितले. शंका असल्यास उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना भेटण्याची सूचनाही त्यांनी केली; मात्र राहुल पाटील व सदर व्यक्ती काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यांनी आसपासचे सर्व वाहनचालक जमा केले आणि अधिकाऱ्यांच्या अंगावर येण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांनी शासकीय वाहनासमोर उभे राहून मज्जाव केला, तसेच आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाऊन जोरजोरात अरेरावी करत हुज्जत घातली. यामुळे सरकारी कामात अडथळा निर्माण झाला. अखेर कल्याण आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महात्मा फुले पोलिस स्थानकात दोघा इसमांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.