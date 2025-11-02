सुकवणीची खराब मासळी पुन्हा समुद्रात
मनोर, ता. २ (बातमीदार) : पालघर तालुक्यातील एडवण गावातील समुद्रकिनारी सुकवणीसाठी ठेवलेली मासळी अवकाळीमुळे भिजून खराब झाल्याने मच्छीमारांसाठी मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ही मासळी पुन्हा समुद्रात फेकून देण्याची वेळ मच्छीमारांवर ओढवली आहे. हंगाम वाया जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सुक्या मासळीच्या व्यवसायात असलेल्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून हवामानातील बदलाचा फटका सुकी मासळीविक्रेत्या मच्छीमारांना बसला आहे. ऊन नसल्याने दमट वातावरणामुळे सुकवण्यासाठी टाकलेल्या मासळीला बुरशी लागल्याने तसेच कुजल्याने विक्रीयोग्य राहिली नाही. त्यामुळे खराब झालेली मासळी पुन्हा समुद्रात सोडावी लागली. एडवण परिसरातील अनेक मच्छीमार सुकी मासळी विक्रीच्या व्यवसायात आहेत. हंगामात सुक्या मासळी विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मच्छीमारांचा वर्षभराचा उदरनिर्वाह होत असतो. परंतु अवकाळीमुळे सुक्या मासळीच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे. सुकी मासळी विक्रीच्या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या मच्छीमारांसाठी शासकीय मदतीची मागणी केली जात आहे.
सुक्या मासळीच्या भरपाईबाबत नेमकी तरतूद नाही, परंतु भरपाईची मागणी आल्यास प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठ कार्यालयात पाठवला जाईल.
- दिनेश पाटील, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, पालघर
