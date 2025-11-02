टावरे स्टेडियममधील इमारतीचा गैरवापर?
भिवंडी, ता. २ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेच्या परशुराम टावरे स्टेडियममधील अंतर्गत खेळाच्या इमारतीचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार इंटरनॅशनल ह्युमन राइट्स फाउंडेशनने केली आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रभाग समिती क्र. ४ अंतर्गत येणाऱ्या या स्टेडियममधील आतील इमारत बऱ्याच काळापासून बंद आहे. तरीही काही व्यक्ती पालिकेची परवानगी न घेता या ठिकाणी कार्यक्रम करत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. २९ ऑक्टोबरला रात्री आठ वाजता इमारतीत एक कार्यक्रम झाला. त्यावेळी स्टेडियम बंद होते; मात्र काही लोकांनी इमारतीचे कुलूप तोडून परवानगीशिवाय कार्यक्रम केला आहे. या प्रकारानंतरही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे त्यांच्या निष्क्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. फाउंडेशनचे शहराध्यक्ष मोमीन दिलशाद अहमद यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि इतरांवरही कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. संघटनेने आपल्या निवेदनात इशारा दिला आहे की, जर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर हा मुद्दा उच्चस्तरावर नेला जाईल.
पालिका अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
या संदर्भात प्रभाग समिती क्र. ४ चे सहाय्यक आयुक्त गिरीश घोष्टेकर यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नासाठी स्टेडियमलगत असलेले मैदान विवाह सोहळ्यासाठी भाड्याने देण्यात आले होते. मात्र, अनियमित पावसामुळे काही लोकांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी स्टेडियमकडे वळवले. तथापि, परवानगीशिवाय कार्यक्रम केल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून तिची चौकशी सुरू आहे.