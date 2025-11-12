विचारांच्या शक्तीने उडवले चष्मे
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदला दिनेश गुप्ता यांचा विक्रम
कल्याण (वार्ताहर) : राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त प्रेरक वक्ते आणि मेंटलिस्ट प्रो. डॉ. दिनेश किशोर गुप्ता आनंदश्री यांनी केवळ एका मिनिटात ३० चष्मे न स्पर्श करता हवेत उडवून १८० अंशांनी फिरवले आणि या प्रयोगातून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला. हा जागतिक विक्रम नुकताच खडकपाडा येथील एम जे ऑप्टिक्स येथे प्रस्थापित करण्यात आला. या विक्रमाची खात्री गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स संस्थेने अधिकृतरीत्या केली असून, संपूर्ण व्हिडिओ पाहून त्याची पुष्टी केली आहे. संस्थेने इमेलद्वारे अधिकृत प्रमाणपत्र आणि ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी केले असून, त्यांच्या वेबसाईटवरही दिनेश गुप्ता यांच्या या कार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या विक्रमाच्या वेळी रोटरी क्लब ऑफ कल्याण डायमंडचे अध्यक्ष डॉ. संदीप वनसूत्रे, निशिगंधा वनसूत्रे, मुंशीर मलिक, वैदिक गणित तज्ज्ञ शेखर सरोज साक्षीदार म्हणून उपस्थित होते.
