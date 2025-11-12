इच्छुक उमेदवारांना श्रद्धा-सबुरीचा सल्ला
इच्छुकांना ‘श्रद्धा-सबुरीचा’ सल्ला
रोह्यात राष्ट्रवादी अजित गटाकडून उमेदवारांच्या मुलाखती
रोहा ता. १२ (बातमीदार) : रोहा अष्टमी नगर परिषदेच्या होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे आणि माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तब्बल तीन तास या मुलाखतींचा कार्यक्रम चालला. या वेळी खासदार सुनील तटकरे यांनी सर्व इच्छुक उमेदवारांना पक्षातर्फे उभे राहणाऱ्या सर्व अधिकृत उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी एकदिलाने काम करण्याचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी सर्वांना ‘श्रद्धा आणि सबुरी’चा महत्त्वाचा सल्ला दिला.
रोहा अष्टमी नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी लक्षात घेता खासदार तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुलाखती स्व. रावसाहेब कुलकर्णी यांच्या निवासस्थानी या मुलाखती घेण्यात आल्या. या वेळी मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष संतोष पोटफोडे, तालुका कार्याध्यक्ष समीर शेडगे आणि शहराध्यक्ष अमित उकडे हे बैठकीत उपस्थित होते. विरोधी पक्षाला नामोहरम करून नगरपालिकेवर पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्यासाठी खासदार तटकरे शांत आणि संयमीपणे राजकीय समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
उमेदवारांना निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट
रोहा अष्टमी नगरपालिका हद्दीतील १० प्रभागांमध्ये नगरसेवकपदाच्या एकूण २० जागा आहेत, ज्यासाठी तब्बल ६२ जण इच्छुक आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठी पाच महिला उमेदवार इच्छुक आहेत.
‘२० अधिक १’ असे एकूण २१ उमेदवार बहुमताने निवडून आले पाहिजेत, यासाठी आधी सर्व इच्छुक उमेदवारांनी आपापसात बसून तोडगा काढावा, असे पक्षश्रेष्ठींकडून सांगण्यात आले. येत्या काही दिवसांतच अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.
नगराध्यक्षपदासाठी पाच महिला इच्छुक
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून थेट नगराध्यक्षपदासाठी पाच महिला उमेदवार इच्छुक आहेत. त्यामध्ये वनश्री समीर शेडगे, शिल्पा अशोक धोत्रे, मानसी महेंद्र दिवेकर, निता महेश कोलटकर आणि सारिका मयूर पायगुडे यांचा समावेश आहे.
फोटो कॅप्शन : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना खासदार सुनील तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे व अन्य.
