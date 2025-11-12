पेण नपा.उमेदवार अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात
‘महायुती’ आणि ‘मविआ’त उमेदवारीसाठी रस्सीखेच
पेण नगरपालिकेत अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात
पेण, ता. १२ (वार्ताहर) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. पेण नगरपालिकेसाठी १० ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, मात्र भाजप, अजित पवार राष्ट्रवादी गट आणि शिवसेना शिंदे गट या महायुतीमध्ये जागावाटपावरून अजूनही मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. एकीकडे महायुतीत तिढा कायम असताना, दुसरीकडे अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती भाजपच्या माध्यमातून आमदार रवीशेठ पाटील यांच्या ‘वैकुंठ’ निवासस्थानी अजूनही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे पेण नगरपालिका निवडणुकीत खरी रंगत आली आहे.
२ डिसेंबर रोजी पेण नगरपालिका निवडणूक होणार असून, यामध्ये एकूण १२ प्रभागांमधून २४ नगरसेवक निवडून जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या परीने उमेदवारांची चाचणी करत मोर्चेबांधणी करत आहेत. भाजप, अजित पवार गट आणि शिंदे शिवसेना गट या महायुतीत जागावाटपावरून अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शेकापक्ष या महाविकास आघाडीचेही उमेदवार अजूनही निश्चित झालेले नाहीत, तर मनसेनेसुद्धा अजून आपला उमेदवार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे ते या निवडणुकीत महाविकास आघाडीसोबत जाण्याचे चिन्ह दिसत आहे. सर्व प्रमुख पक्षांमध्ये उमेदवारीबाबत संभ्रम असल्याने अनेक इच्छुक उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत.
‘आम्ही पेणकर विकास आघाडी’चे आव्हान
मुंबईच्या हाकेच्या अंतरावर असलेले पेण शहर येत्या काही महिन्यांतच विकासाच्या उंबरठ्यावर जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत निवडून येणारे उमेदवार हे विकासाला गवसणी घालणारे असावेत, अशी मतदारांची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक इच्छुक उमेदवारांची मांदियाळी दिसत असताना, कोणत्याच पक्षाने उमेदवार जाहीर न केल्यामुळे सर्वत्र वेगवेगळ्या चर्चा ऐकण्यास मिळत आहेत. दरम्यान, ‘आम्ही पेणकर विकास आघाडी’चे सर्वेसर्वा आणि माजी नगराध्यक्ष शिशिर धारकर यांनी दोन दिवसांपूर्वीच १० उमेदवारांची यादी जाहीर करून महायुती आणि महाविकास आघाडीला एक प्रकारे आव्हानच दिले आहे.
पहिल्या दिवशी एकही अर्ज नाही!
पेण नगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला सुरुवात झाली असली तरी, पहिल्याच दिवशी मंगळवारी (ता. ११) सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाचा अथवा अपक्ष उमेदवाराचा एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकारी गणेश ठाकूर यांनी दिली.
