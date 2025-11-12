न्यायालयाच्या स्टोअर रूममध्ये किरकोळ आग
न्यायालयाच्या स्टोअर रूममध्ये किरकोळ आग
कागदपत्रे आणि वायरिंग जळाली; शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील स्टोअर रूममध्ये आग लागल्याची घटना मंगळवारी (ता. ११) घडली. या आगीत कागदपत्रे व इलेक्ट्रिक वायरिंगचे नुकसान झाले आहे. ही आग न्यायालयीन शिपाई, अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या काही मिनिटांत नियंत्रणात आणल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
कोर्ट नाका येथील ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालय या ठिकाणी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील स्टोअर रूममध्ये कागदपत्रांना व इलेक्ट्रिक वायरिंगला आग लागल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला मिळाली. ही माहिती मिळताच घटनास्थळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली. त्या आगीवर काही मिनिटांत नियंत्रण त्यांना यश आले. या आगीत कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी, यामध्ये कागदपत्रे आणि वायरिंग जळाली आहे. ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.