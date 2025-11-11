दीड तास लोकल ट्रॅकवरच अडकली लोकल
लोकलने तीन बैलांना उडवले;
दीड तास लोकलचा खोळंबा
कर्जत, (बातमीदार) ः खोपोलीहून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या लोकलने मार्गात आलेल्या तीन बैलांना धडक दिली. सायंकाळी ६.०२ वाजता सुटणारी लोकल केलवली ते पळसदरी स्थानकादरम्यान हा अपघात झाला. या अपघातात दोन बैलांचा मृत्यू झाला. एक बैल गंभीर जखमी झाला आहे. मृत बैल लोकलच्या चाकाखाली अडकून पडल्याने गाडी तब्बल दीड तास थांबून राहिली. यादरम्यान, गाडीतल्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. कर्जत व पळसदरीकडे जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांनी थेट रेल्वेमार्गावरून चालत प्रवास सुरू केला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत अडकलेल्या बैलाला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले आणि अखेर दीड तासानंतर लोकलला पुढे मार्गस्थ करण्यात यश आले.
