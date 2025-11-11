एका ताब्यात
मुंब्र्यात एटीएसची धाड; शिक्षक ताब्यात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : दिल्लीत झालेल्या स्फोटानंतर संपूर्ण देश सतर्क झाला असतानाच मुंब्रा परिसरात दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) टाकलेल्या धाडीत एका शिक्षकाला ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. या शिक्षकाचा ‘जमात-ए-इस्लाम’ या संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीकडेच पुण्यात एटीएसने काही संशयितांना अटक केली होती. त्यांची चौकशी केली असता मुंब्रा येथे राहणाऱ्या एका शिक्षकाचा संबंध असल्याचे समोर आले. त्या आधारे आज (मंगळवारी) एटीएसने मुंब्रा येथील कौसा विभागात चार घरांवर छापेमारी केली. यात शिक्षकाचा समावेश असून, दोघांना ताब्यात घेतले आहे. पथकाने संबंधित आरोपींच्या
घराची झडती घेऊन मोबाईल, संगणक आणि इतर कागदपत्रे जप्त केली. त्यानंतर त्याला शिक्षकाला ताब्यात घेऊन मुंबईतील कुर्ला येथील त्याच्या दुसऱ्या निवासस्थानी चौकशीसाठी नेण्यात आले. सदर शिक्षकाचे नाव अद्याप समजू शकलेले नसून, एटीएसकडूनही या प्रकरणाबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
