प्रवाशांची गर्दीतून सुटका
जानेवारीत १५ डब्यांच्या १२ लोकल धावणार, मध्य रेल्वेचे नवीन वेळापत्रक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मध्य रेल्वेच्या उपनगरी लोकलचे वेळापत्रक नोव्हेंबरएेवजी जानेवारीत लागू होणार आहे. या वेळापत्रकात १५ डब्यांच्या १० ते १२ नवीन सेवा तसेच एका नव्या वातानुकुलित लोकलमुळे १२ अतिरिक्त सेवा मिळणार असल्याने गर्दीच्या वेळेत सुखकर प्रवास करता येणार आहे.
मुंब्रा रेल्वे अपघातानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेने १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ३४ स्थानकांवरील फलाट वाढवले जात आहेत. फास्ट कॉरिडॉरवर सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानके निवडली आहेत. तर ठाणे ते कल्याण स्लो कॉरिडॉरवरील ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, दीघा, ठाकुर्ली आणि कल्याण स्थानकांचा समावेश आहे.
फलाटांचे विस्तारीकरण
उत्तर-पूर्व मार्ग ः शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, खडवली, वाशिंद, आसनगाव, आटगाव, खर्डी, उंबरमाळी, कसारा.
दक्षिण-पूर्व मार्ग ः विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, सेलू, भिवपुरी, कर्जत, पळसदरी, डोळवली, लौजी, खोपोली.
१,८१० लोकल सेवा दररोज
मध्य रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर दररोज तब्बल १,८१० लोकल सेवा चालवल्या जातात. त्यापैकी २२ सेवा १५ डब्यांच्या असून, ८० सेवा एसी लोकलच्या आहेत. सर्व १५ डब्यांच्या लोकल फास्ट कॉरिडॉरवर धावतात, तर इतर १२ डब्यांच्या लोकल सेवा स्लो कॉरिडॉरवर चालवल्या जातात.
११ लाख प्रवासी
सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या गर्दीच्या तासांमध्ये सीएसएमटी ते कल्याण तसेच पुढे कसारा आणि कर्जतपर्यंतच्या मार्गांवर दररोज सुमारे ११ लाख प्रवासी प्रवास करतात. १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित केल्यास प्रवाशांना अधिक जागा मिळेल.
प्रवासी क्षमता वाढणार
मध्य रेल्वेच्या ३४ स्थानकांवर १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाट विस्ताराचे काम सुरू आहे. डिसेंबरअखेर हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विस्तारानंतर १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रत्येक लोकलमधील प्रवासी क्षमतेत जवळपास ३० टक्के वाढ होणार असून, गर्दीच्या तासांतील प्रवाशांची गैरसोय कमी होईल.
स्थानक - प्रवासी
कल्याण - ३,९९,०००
मुंब्रा - ९६,०००
दिवा- २,३१,०००
कळवा - ७६,०००
डोंबिवली - २,९०, ०००
अंबरनाथ - १,४३,०००
बदलापूर - २,०५, ०००
उल्हासनगर- ५१,०००
आसनगाव- २७,०००
कर्जत - २९,२०३
प्रवाशांना फायदा
- रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्षांनी उपनगरी मार्गिकांवरील गर्दी आणि सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेत १५ डब्यांच्या लोकल सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नवीन वेळापत्रक लागू झाल्यानंतर प्रवासी क्षमता वाढेल.
- जलद आणि धीम्या दोन्ही मार्गांवरील ट्रेन संचलन कार्यक्षम होईल. नवीन वेळापत्रकामुळे प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासात सुटसुटीतपणा येईल आणि गर्दीच्या तासांतील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा मध्य रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
