सेविकांनी प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोषण आणि शिक्षणाचा संदेश पोहोचवावा
बालकांच्या विकासात सेविकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण
प्रशिक्षण कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांचे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : अंगणवाडी सेविका ही प्रत्येक बालकाच्या आयुष्यातील पहिली मार्गदर्शक असते. गर्भावस्थेपासून बालकाच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक वाढीत तिची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. सेविकांनी आपल्या कार्यातून प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोषण आणि शिक्षणाचा संदेश पोहोचवावा, असे प्रतिपादन ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले.
महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने आयोजित ‘पोषण भी पढाई भी’ या प्रशिक्षण कार्यक्रमास श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी ठाणे पूर्व येथील जिजामाता वर्किंग विमेन्स हॉस्टेलला भेट देत सेविकांशी संवाद साधला. गर्भावस्थेपासून बालक सहा वर्षांचे होईपर्यंत वाढीमध्ये अंगणवाडी सेविकांची भूमिका, जबाबदारी आणि समाजातील त्यांचे योगदान या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी संतुलित आहार, स्वच्छता, लसीकरण, प्री-स्कूल एज्युकेशन आणि पालकांचा सहभाग या विषयांवर माहिती देत, प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
या वेळी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग संजय बागुल, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, नवी मुंबई, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मिरा-भाईंदर, सर्व मुख्य सेविका आणि प्रशिक्षणार्थी अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी संजय बागुल यांनी सांगितले की, पोषण भी पढ़ाई भी हा कार्यक्रम केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर तो बालविकासासाठीचा व्यापक उपक्रम आहे. सेविकांनी शिकलेल्या गोष्टी प्रत्यक्ष कार्यात राबवल्यास बालकांचे भविष्य घडविण्यात मोठा हातभार लागेल.
