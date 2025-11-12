आत्महत्याप्रकरणी प्रियकरला अटक
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : प्रियकराकडून होत असलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून उंदीर मारण्याचे औषध पिऊन एका महिलेने आत्महत्या केली होती. या घटनेत एपीएमसी पोलिसांनी तिच्या प्रियकराला कुर्ला येथून अटक केली आहे.
मृत विवाहितेचा २०११मध्ये विवाह झाला होता. २०१९मध्ये विवाहिता तिच्या मूळ गावी गेली होती. त्या वेळी शाळेतील तिचा मित्र महेश तपासेसोबत भेट झाली होती. यानंतर दोघांचे मोबाईलवर संभाषण सुरू होऊन प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. २०२३मध्ये विवाहिता चेंबूर येथे पती, मुलांसह राहत होती. या वेळी आरोपीने विवाहितेला तिच्या पतीपासून वेगळे झाल्यास मुलांसहीत सांभाळ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून महिला पतीला सोडून वाशी सेक्टर-२६मध्ये एकटीच राहत होती. कालांतराने प्रियकराने सांभाळ करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पीडित महिलेने नैराश्यातून जुलै महिन्यात उंदीर मारण्याचे औषध पिऊन आत्महत्या केली होती.
