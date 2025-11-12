तिकिटासाठी पक्षश्रेष्ठींची मनधरणी
खारघरमधील प्रभाग रचनेमुळे संधी मिळण्याची आशा
खारघर, ता.१२ (बातमीदार): पनवेल महापालिका निवडणुक आरक्षण सोडतीत खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चार, पाच आणि सहामध्ये थोडाफार प्रमाणात बदल झाला आहे. त्यामुळे भाजपचे काही कार्यकर्ते नगरसेवकाचे स्वप्न पाहत असून पक्षश्रेष्ठींच्या मनधरणीला सुरूवात झाली आहे.
पनवेल पालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत खारघर सेक्टर २ ते २१ या सेक्टरमध्ये प्रभाग क्रमांक ४, ५ आणि ६ चा समावेश होतो. पहिल्याच निवडणुकीत खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चार मधून भाजपच्या नेत्रा पाटील, अनिता पाटील, प्रवीण पाटील, अभिमन्यू पाटील, पाचमधून लीना गरड, हर्षदा उपाध्याय, सत्रुघ्न काकडे आणि रामजी बेरा तर प्रभाग क्रमांक सहामधून अॅड. नरेश ठाकूर, संजना कदम, नीलेश बाविस्कर, आरती नवघरे निवडून आले होते. दरम्यान लीना गरड यांची पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे पक्षातून हक्कालपट्टी करण्यात आली आहे. तर रामजी बेरा यांचे निधन झाल्यामुळे दोन जागा रिक्त आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीसाठी प्रस्तापितांबरोबर भाजपचे कार्यकर्तेही तिकिटासाठी स्पर्धेत आहे.
सर्वपक्षीय कार्यकर्ते स्पर्धेत
पालिका निवडणुकीत भाजपचे गावातून पाच तर खारघर वसाहतीमधून सात उमदेवार निवडून आले होते. विशेष म्हणजे, वसाहतीमधून मतदार मोठ्या प्रमाणात असून सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे गाव आणि वसाहतीमधून भाजप कोणाला तिकीट देणारे याची उत्सुकता आहे.
