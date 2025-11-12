विजयदुर्ग सागरी जलतरण स्पर्धेत ठाण्याच्या १९ जलतरणपटूंचा सहभाग..
विजयदुर्ग सागरी स्पर्धेत ठाण्याच्या १९ जलतरणपटूंचा सहभाग
ठाणे, ता. १२ (बातमीदार) ः दुर्गामाता कला क्रीडा मंडळ आयोजित राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धा शनिवारी (ता. १५) ऐतिहासिक विजयदुर्ग येथे पार पडणार आहे. मालपे जेट्टी ते वाघोटन बंदर आणि विजयदुर्ग किल्ला असा १५ आणि ३० किमीचा सागरी जलप्रवास या स्पर्धेत पार केला जाणार आहे. या स्पर्धेत ठाण्यातील स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशनचे १९ जलतरणपटू सहभागी होणार आहेत.
१५ किमीचे अंतर पार करणाऱ्या जलतरणपटूंमध्ये आयुषी आखाडे, समिप्ता वाव्हळ, सिद्ध मुपेनिटी, समर्थ भिलारे, धृती कोळी, महेक तन्ना, गार्गी राऊत, समिधा मोरे, अन्वयी विचारे, गार्गी भरणुके आणि आर्या देवस्थळे यांचा समावेश आहे. तर सुयश हिंदळेकर, रेयांश खामकर, रुद्र निसार, नक्ष निसार, ओजस मोरे आणि अरित जिंदल हे ३० किमीचे सागरी अंतर पार करण्यासाठी सज्ज आहेत. गेल्या वर्षी रेयांश खामकर या जलतरणपटूने १५ किमीचे अंतर फक्त तीन तास १० मिनिटांत पूर्ण करून सर्वात लहान जलतरणपटू म्हणून विशेष यश संपादन केले होते. यंदा तो ३० किमी अंतर पार करण्याचे आव्हान स्वीकारत आहे. सर्व जलतरणपटू सध्या प्रशिक्षक कैलास आखाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कठोर सराव करीत असून, यंदाच्या स्पर्धेत ठाण्याच्या स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशनकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
