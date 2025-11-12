‘व वाचन’च्या नवव्या पुष्पात सायकल प्रवास आणि फोटोग्राफीचा सुंदर संगम..
‘व वाचन’ उपक्रमात साहित्य आणि छायाचित्रणाचा भावविश्व
अभिवाचनातून श्रोत्यांनी अनुभवला सर्जनशीलतेचा स्पर्श
ठाणे, ता. १२ (बातमीदार): ‘व वाचन’ या वाचनप्रेमींच्या उपक्रमाचे नववे पुष्प सोमवारी (ता. १०) ठाणे येथील शिरीष आणि आसावरी जोशी यांच्या निवासस्थानी पार पडले. या वेळी योगशिक्षिका सविता कुलकर्णी आणि लेखिका-छायाचित्रकार अर्चना देशपांडे-जोशी यांनी त्यांच्या अभिवाचनातून श्रोत्यांना एका वेगळ्या प्रवासाचा अनुभव दिला.
सविता कुलकर्णी यांनी हृषीकेश पाळंदे लिखित ‘दोन चाक आणि मी’ या अहमदाबाद ते जम्मूपर्यंतच्या सायकल प्रवासवर्णनातील पहिले प्रकरण सादर केले. साबरमतीच्या काठावरून सुरू झालेला प्रवास, एका दुर्लक्षित पीरबाबाच्या दर्ग्यावर घेतलेली वामकुक्षी आणि प्रवासाच्या सुरुवातीस आलेले मानवी अनुभव या सगळ्याचे जिवंत चित्रण त्यांच्या अभिवाचनातून श्रोत्यांसमोर उभे राहिले.
यानंतर अर्चना देशपांडे यांनी त्यांच्या स्वलिखित फोटोग्राफी (२०१८) या पुस्तकातील कल्पनाविष्कार या प्रकरणाचे अभिवाचन केले. आधुनिक ग्राहकांचे फोटोग्राफीविषयीचे दृष्टिकोन, लग्नसोहळ्यातील सूक्ष्म तपशील आणि छायाचित्रकाराची सामाजिक जबाबदारी या विषयांवर त्यांनी विचारमंथन केले. त्यांच्या शब्दांनी श्रोत्यांना स्वतःच्या लग्नसोहळ्यांच्या व आनंदसोहळ्यांच्या आठवणीत डोकावायला प्रवृत्त केले. या कार्यक्रमाला व वाचनचे संस्थापक जितेंद्र वैद्य, भाग्यश्री आणि प्रवीण कासार, शिरीष आणि आसावरी जोशी, मंगेश कोळी, नरेंद्र फडके, अनंत गद्रे आणि स्वप्ना संगपारी उपस्थित होते. अभिवाचनाच्या या सत्रातून श्रोत्यांना साहित्य, प्रवास आणि कलाकारीचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला.
