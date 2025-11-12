रिक्षात विसरलेले १५ तोळे सोन्याचे दागिने दोन तासात मिळाले परत
रिक्षात विसरलेली सोन्याची बॅग अवघ्या दोन तासांत परत
नौपाडा पोलिसांची तत्परता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : रिक्षात विसरलेली सोन्याची बॅग अवघ्या दोन तासांत परत देण्यात नौपाडा पोलिसांना यश आले आहे. त्या बॅगेत सोन्याच्या चार बांगड्या आणि हार असे तब्बल १५ तोळे दागिने होते. ते दागिने परत मिळाल्याचे पाहून महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसत होता.
ठाण्याच्या वसंत विहार येथील तृप्ती दवले ही महिला बुधवारी (ता. ११) रिक्षा पकडून नौपाडा येथे काही कामानिमित्त आली होती. याचदरम्यान रिक्षातून घाईगडबडीत उतरताना त्या सोन्याच्या दागिन्यांची बॅग विसरल्या. या बॅगेत १५ तोळ्यांचे दागिने होते. बॅग रिक्षात विसरल्याचे लक्षात येताच त्यांनी नौपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. दरम्यान, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने तातडीने शोधमोहीम हाती घेतली. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे त्या रिक्षा आणि रिक्षाचालकाचा शोध घेतला. त्या रिक्षाचालकाकडे विचारणा केली असता त्याने बॅग ही पोलिसांच्या स्वाधीन केली. त्यानंतर पोलिसांनी दागिन्यांची बॅग परत केल्यानंतर महिलेने पोलिसांचे आभार मानले.
