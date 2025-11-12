मोखाड्यात बिबट्या आला रे!
मोखाडा, ता. १२ (बातमीदार) : वारघडपाडा परिसरात ४ नोव्हेंबरला सायंकाळी बिबट्या आला होता. त्यानंतर मोखाडा वन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्याचे काम केले, परंतु हा बिबट्या दररोज परिसर बदलत आहे. सोमवारी (ता. ११) सायंकाळी भारत पेट्रोलपंप परिसरात रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारावर बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिसरात पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मागील काही दिवसांपासून मोखाड्यातील वारघडपाडा, तळ्याचापाडा, ग्रामीण रुग्णालय परिसरात सायंकाळच्या सुमारास बिबट्या मुक्त संचार करत फिरत असल्याचे अनेक नागरिकांनी पाहिले आहे. त्यामुळे मोखाडा परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या आठ ते नऊ दिवसांपासून मोखाड्यातील वेगवेगळ्या परिसरात फिरणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अपयश आले आहे. सद्य:स्थितीत शेतकरी पिकाची कापणी लवकर व्हावी, म्हणून पिकाच्या ठिकाणी रात्रीचा मुक्काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी भेदरले आहेत. सोमवारी रात्रीच्या वेळेस नाशिक-डहाणू महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या मोटारसायकल चालकांवर भारत पेट्रोलपंप परिसरात बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मोखाडा वन विभागाने बिबट्याचा लवकर बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.
प्रशासनाकडून जागृती
गावांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्याचे काम कर्मचारी करत आहेत. नागरिकांना फटाके वाटपसुद्धा करण्यात आले आहे. बिबट्या आल्याचे कळताच फटाके वाजवल्यानंतर तो पळून जातो. नागरिकांनी काळजी घ्यावी आणि बिबट्या आल्याचे समजले, तर लगेच वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन मोखाडा वन विभागाचे वनक्षेत्रपाल विनोद दळवी यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.