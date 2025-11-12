सांसद खेल महोत्सव युवा शक्तीचा उत्सव
पालघर, ता. १२ (बातमीदार) : देशभरात सुरू असलेल्या ‘फिट इंडिया, खेलो इंडिया’ या राष्ट्रीय अभियानाच्या प्रेरणेने युवकांमध्ये खेळाची आवड, आरोग्यप्रेम आणि संघभावना वृद्धिंगत व्हावी या उद्देशाने खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या नेतृत्वात आयोजित ‘सांसद खेल महोत्सव’ या क्रीडा महोत्सवाचा पालघर जिल्ह्यात समारोप झाला. या महोत्सवाचे उद्घाटन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाले, तर समारोप समारंभाला वनमंत्री व पालकमंत्री गणेश नाईक प्रमुख उपस्थित होते. याप्रसंगी आमदार हरिश्चंद्र भोये, राजन नाईक, स्नेहा दुबे-पंडित, विलास तरे, राजेंद्र गावित, भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत आणि प्रज्ञा पाटील आदी मान्यवरांची विशेष उपस्थिती लाभली.
या महोत्सवात विविध वयोगटातील ७९५ संघांनी सहभाग घेतला, तर त्याच ऊर्जेतून तालुका आणि जिल्हास्तरावर एकत्रित १५,६७२ विद्यार्थी सहभागी झाले. कबड्डीमध्ये २७० संघ, खो-खोसाठी २१५, व्हॉलीबॉलसाठी १८३, लंगडीसाठी १२७, तसेच योग, मॅरेथॉन, बॅडमिंटन आदी खेळांमध्ये एकूण ७९५ संघांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. या स्पर्धांमधून ग्रामीण व शालेय पातळीवरील एकूण सहा लाख २३ हजार २०७ खेळाडूंना आपली कौशल्ये सादर करण्यासाठी नाव नोंदवले होते. मैदानावर उमेद, शिस्त, मेहनत आणि संघभावनेचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळाला.
