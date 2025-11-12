थोडक्यात बातम्या नवी मुंबई
झाडांना खिळे ठोकणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
नवीन पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) ः कामोठे परिसरात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांना जाहिरातीसाठी खिळे ठोकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या कृतीमुळे झाडांचे आयुष्य कमी होत असून, पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे झाडांची हानी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमी आणि सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आली आहे.
कामोठ्यात झाडांवर बॅनर, पोस्टर किंवा पत्रे ठोकण्यात येतात, ज्यामुळे झाडांच्या बुंध्यांत गंज पसरतो आणि ती हळूहळू कोमेजतात. ‘एकता सामाजिक संघटने’ने पूर्वी ‘खिळेमुक्त झाड’ मोहीम राबवली होती; मात्र आता पुन्हा जाहिरातींसाठी झाडांचा वापर सुरू झाला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अमोल शितोळे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, झाडांना खिळे ठोकणाऱ्यांचा फोटो काढून त्वरित कळवावे, जेणेकरून संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येईल.
................
चिंचपाड्यात कालभैरव जयंती उत्साहात
नवीन पनवेल (बातमीदार) ः चिंचपाडा येथील कालभैरव मंदिरात कालभैरव जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. भगवान शिवच्या कालभैरव अवताराचा हा उत्सव असून, सकाळपासून भाविकांनी दर्शनासाठी मंदिरात गर्दी केली होती. मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजविण्यात आली होती. दिवसभर भाविकांना महाप्रसाद वाटप करण्यात आले. या वेळी ह.भ.प. परशुरामबुवा, पंढरीनाथ (आयुबुवा) यांचे शिष्य के. जनार्दनच्या मंडकर, विष्णुबुवा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत कीर्तनाचे आयोजन झाले. श्रद्धा, भक्ती आणि समरसतेचे वातावरण निर्माण करत उत्सव यशस्वीपणे पार पडला.
..............
कोपरखैरणेतील अनधिकृत बांधकामावर पालिकेची कारवाई
वाशी (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या कोपरखैरणे विभागांतर्गत महापे गावात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार पार पडली. सदर कारवाईत उपआयुक्त डॉ. कैलास गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त भरत धांडे, कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत धोत्रे आदी अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे १२ मजूर आणि पिकअप व्हॅनच्या सहाय्याने हे बांधकाम पाडण्यात आले. महापालिकेने अशा अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.