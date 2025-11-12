पनवेल, नेरुळमध्ये भरदुपारी चोरी
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : पनवेल, नेरूळ परिसरात मंगळवारी दुपारी दोन ठिकाणी घरफोड्याच्या घटनांची नोंद आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये चोरट्यांनी तब्बल २६ लाख ८० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पनवेलमधील स्वामी समर्थ सोसायटीत चैतन्य काळे (३०) यांच्या घरातील १५ लाख ९५ हजारांचा ऐवज चोरण्यात आला आहे. यामध्ये ६० हजारांची रोकड, सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश आहे. संध्याकाळी ६च्या सुमारास वडील घरी परतल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला, तर नेरूळच्या सारसोळे गावातील गोविंदकृपा अपार्टमेंटमध्ये अशाच प्रकारे चोरी करण्यात आली आहे. गोविंद लांजेकर पत्नीला उपचारासाठी रुग्णालयात घेऊन गेले असताना चोरट्यांनी त्यांच्या घरातून १० लाख ८५ हजारांचे दागिने लंपास केले आहेत. याप्रकरणी नेरूळ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.
