हेवी डिपॉझिटच्या नावाखाली साडे बारा लाखांची फसवणूक
हेवी डिपॉझिटच्या नावाखाली साडेबारा लाखांची फसवणूक
खारघर पोलिस ठाण्यात दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल
खारघर, ता. १२ (बातमीदार) ः बँकेने सील ठोकलेल्या घराची रंगरंगोटी करून ते घर हेवी डिपॉझिटच्या नावाखाली भाड्याने देण्याचा बनावट व्यवहार करून एका भाडेकरूची तब्बल साडेबारा लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी खारघर पोलिस ठाण्यात गीता पुजारी आणि कृष्णा पुजारी या दाम्पत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
खारघर सेक्टर १६ येथील सेलिब्रेशन सोसायटीमध्ये कपिलकुमार अभयकुमार जैन (वय ३८) हे पत्नी, मुले आणि आई-वडिलांसह भाड्याने राहत होते. त्यांचा ११ महिन्यांचा करार संपत आल्याने ते नवीन घर शोधत होते. दरम्यान, रिअल इस्टेट एजंट हेमंत भातोसे यांनी जैन यांना सेक्टर ३४ मधील मेघना हाइट्स येथे गीता व कृष्णा पुजारी या दाम्पत्याचे दोन बेडरूमचे घर हेवी डिपॉझिटवर भाड्याने मिळू शकेल, असे सांगितले. त्यानंतर जैन आणि पुजारी दाम्पत्याची भातोसे यांच्या कार्यालयात भेट झाली. घर पाहणीसाठी गेल्यानंतर जैन यांना घरात रंगरंगोटीचे काम सुरू असल्याचे दिसले. त्या वेळी पुजारी दाम्पत्याने ३३ महिन्यांसाठी १० लाख रुपये डिपॉझिट आणि मासिक २५ हजार रुपये भाडे असा करार ठरवला. जैन यांनी तत्काळ ऑनलाइन १० लाख रुपये जमा केले. नंतर जैन यांच्या पत्नीने रंगरंगोटी पूर्ण झाली आहे का, हे पाहण्यासाठी पुन्हा भेट दिली असता कामगारांनी पैसे न मिळाल्यामुळे काम थांबवल्याचे सांगितले. याबाबत विचारणा केल्यावर पुजारी यांनी सोसायटीचे चार लाख रुपये थकीत असल्याचे सांगून ते त्वरित भरावे, असे सांगितले. त्यामुळे जैन यांनी अडीच लाख रुपये अतिरिक्त दिले. यानंतर पोलिस व्हेरिफिकेशन पूर्ण करून जैन नवीन घरात राहायला जाण्यास गेले असता, सोसायटीतील सुरक्षा रक्षकाने प्रवेश नाकारला. चौकशीअंती जैन यांना कळले की, हे घर बँकेच्या गृहकर्ज थकबाकीमुळे २०२२ रोजीच सील करण्यात आले आहे. पुजारी दाम्पत्य हे नेरूळ येथे बार व्यवसाय चालवतात, असेही समोर आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.