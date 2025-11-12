ठाण्यात भटक्या श्वानांची दहशत
ठाण्यात भटक्या श्वानांची दहशत
१० महिन्यांत १२ हजार ४६५ नागरिकांना लक्ष्य
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ठाणे महापालिका क्षेत्रात भटक्या आणि पिसाळलेल्या श्वानांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत असून, गेल्या १० महिन्यांत (जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५) तब्बल १२ हजार ४६५ नागरिकांना श्वानांनी लक्ष्य केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. श्वानांनी दंश केलेल्या या नागरिकांवर पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयासह शहरातील ३३ आरोग्य केंद्रांमध्ये योग्य उपचार करण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिली आहे.
शहरातील रस्त्यांवरून चालताना किंवा मोटारसायकलवरून जात असताना भटक्या श्वानांकडून अंगावर धाव घेणे, गाड्यांच्या मागे धावणे आणि घोळक्याने हल्ले करणे अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक हे या हल्ल्यांचे प्रमुख बळी ठरत आहेत. दैनंदिन ५० ते ६० जणांवर उपचारांची वेळ येत आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार १ जानेवारी ते ३० ऑक्टोबर २०२५ (१० महिने) या कालावधीत १२ हजार ४६५ श्वानदंशाची नोंद करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दररोज सरासरी ५० ते ६० नागरिक श्वानदंशाच्या तक्रारीसह उपचारासाठी येत आहेत. हा फक्त शासकीय आकडा असून, खासगी रुग्णालयांमधील रुग्णांचा समावेश यात नसल्यामुळे वास्तविक संख्या याहून ५० टक्क्यांनी अधिक असण्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. रेबीजवरील लस छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयासह सर्व आरोग्य केंद्रांत उपलब्ध असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील श्वानांची संख्या ५० हजारांवर
ठाणे शहराची सध्याची लोकसंख्या सुमारे २६ लाखांच्या आसपास असून, त्यापैकी अंदाजे दोन ते तीन टक्के, म्हणजे जवळपास ५० ते ६० हजार भटके श्वान शहरात आहेत. या श्वानांची प्रजनन क्षमता विचारात घेतल्यास, दर महिन्याला सुमारे २५० ते ३०० नव्या पिल्लांचा जन्म होतो. यामुळे शहरात भटक्या श्वानांची संख्या सातत्याने वाढत असून, त्यांच्या नियंत्रणासाठी महापालिकेने तातडीने प्रभावी मोहीम राबविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
