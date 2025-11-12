तिसऱ्या दिवशीही उमेदवारी अर्जाचा भोपळा!
पालघर, ता. १२ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची तारीख १० ते १७ डिसेंबरपर्यंत आहे. तीन दिवस होऊनही नगराध्यक्षपदासाठी एकही उमेदवारी अर्ज सादर केला नाही, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली.
पालघर नगर परिषदेमध्ये एकूण १५ प्रभाग असून, प्रत्येक प्रभागांतून दोन सदस्य निवडून द्यायचे असून, एकूण ३० नगरसेवक असणार आहेत. डहाणू नगर परिषदेमध्ये १३ प्रभाग असून, २७ सदस्य, जव्हार नगर परिषदेत १० प्रभाग असून, २० सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. वाडा नगर पंचायतीमध्ये १७ प्रभाग असून, १७ सदस्य निवडून द्यायचे आहेत, मात्र हा तिसरा दिवस होऊनही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही.
नगराध्यक्षपदासाठी पालघरमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग राखीव, तर डहाणू नगर परिषदेमध्ये खुल्या प्रवर्ग, जव्हारमध्ये खुला प्रवर्गासाठी महिला, तर वाडा नगर पंचायतीमध्ये महिला खुला प्रवर्गासाठी पद राखीव आहे, मात्र या पदांसाठी एकही अर्ज आजपर्यंत दाखल झालेला नाही.
बैठकांना वेग
भाजप व शिवसेना शिंदे गटामध्ये युतीसाठी बैठका सुरू आहे. त्यामुळे वाटाघाटी चालू असल्याने नगराध्यक्ष आणि सदस्यपदासाठी निश्नित उमेदवारी ठरू शकलेली नाही. महाविकास आघाडीमध्येही निश्चित उमेदवार नाहीत. त्यामुळे गुरुवार किंवा शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची शक्यता आहे.
