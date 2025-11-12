‘कोंबून वाहतूक’ सुरूच
विद्यार्थ्यांची रिक्षात कोंबून वाहतूक
अंबरनाथमध्ये वाहतूक विभागाचे दुर्लक्ष
अंबरनाथ (वार्ताहर) ता. १२ धावत्या स्कूल व्हॅनच्या डिक्कीतून विद्यार्थी पडल्याची धक्कादायक घटना घडून काहीच महिने उलटले असताना अंबरनाथच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा लहानग्या विद्यार्थ्यांना रिक्षा आणि स्कूल व्हॅनमध्ये अक्षरशः कोंबून ने-आण सुरू असल्याचे भयावह चित्र दिसत आहे. वाहतूक विभागाने उत्साहाच्या भरात सुरू केलेली कारवाई काही दिवसांतच थंडावल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
दररोज सकाळ-संध्याकाळ शाळेच्या वेळेत शहरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या रिक्षा आणि व्हॅन्समध्ये विद्यार्थी अक्षरशः ठासून भरलेले दिसतात. रिक्षांमध्ये आठ ते दहा विद्यार्थी बसवले जातात. स्कूल व्हॅनमध्ये २० ते २२ लहान मुलांना अक्षरशः कोंबले जाते. क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवणे, सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवणे, शिस्त नसणे याबद्दल वाहनचालकांना कशाचेही बंधन राहिलेले नाही. विद्यार्थ्यांचा जीव अक्षरशः या बेजबाबदार वाहनचालकांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे, असे चित्र पाहायला मिळत आहे.
दुर्घटनेनंतरही प्रशासन झोपी
काही महिन्यांपूर्वीच एका स्कूल व्हॅनच्या डिक्कीतून पडून एक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला होता. या घटनेने शहर हादरले होते. त्या वेळी चालकावर गुन्हा दाखल करून वाहतूक विभागाने तातडीने मोहीम सुरू केली होती, मात्र ती कारवाई काही दिवसांतच थंडावली. वाहतूक विभागाने पाठ फिरवताच शहरात पुन्हा तेच धोकादायक दृश्य पाहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.
कारवाईची मागणी
प्रशासन आणि वाहतूक विभागाने डोळे झाकून घेतले आहेत का? का एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहेत? शहरातील प्रत्येक शाळेबाहेर ‘कोंबून’ भरलेल्या व्हॅन आणि रिक्षांचा ताफा दिसत असतानाही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांचा संताप उफाळून येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, ‘‘एखाद्याचा जीव गेला की मगच प्रशासन कारवाई करेल का?’’ असा संतप्त प्रश्न आता पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.