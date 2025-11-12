‘स्वप्नपुर्ती’च्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा
‘स्वप्नपूर्ती’च्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा
सहकारमंत्र्यांकडून ‘विशेष बाब’ म्हणून शिफारास; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ : खारघर येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण संकुलातील स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्र. ९ (नियोजित) या संस्थेला ‘विशेष बाब’ म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून राज्य सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासोबत बुधवारी (ता. १२) मंत्रालयात बैठक झाली. त्यानुसार गृहनिर्माण संकुलाच्या नोंदणीसंदर्भातील शासन स्तरावरील तांत्रिक अडचणी दूर करून या संस्थेच्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा केला जाणार आहे. बाबासाहेब पाटील यांनी खास बाब म्हणून मंत्री शिफारस केली आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण संकुल स्थापन करण्यासाठी सिडकोकडून १६ जुलै २०२४ रोजी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले होते. त्यानुसार संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको), बेलापूर यांचेकडे १४ ऑगस्ट २०२४ ला नोंदणी प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, सहाय्यक निबंधकांनी त्यांच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या पत्रान्वये, एकूण सदनिकांपैकी ५१ टक्के खरेदीदार सदस्य नसल्यामुळे नोंदणी करता येणार नसल्याचे कळविण्यात आले. त्यानंतर महाव्यवस्थापक गृहनिर्माण सिडको यांनी २३ जानेवारी २०२५ला सिडकोचे सहाय्यक निबधंक यांना ५१ टक्के आवश्यक सदनिकासाठी उर्वरित विक्री न झालेल्या सदनिकांची मालकी सध्यस्थितीत सिडकोकडे असल्याने व या सदनिकांसाठी सिडकोचे ‘ना हरकत’ गृहीत धरून एक विशेष बाब म्हणून संस्थेची नोंदणी करण्याबाबत कळविले होते; मात्र त्याची ठोस कार्यवाही न झाल्याने मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदन देऊन या संदर्भात योग्य मार्ग काढण्यासाठी बैठकीची मागणी केली होती.
राज्य सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह पनवेल-सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ मर्यादितचे अध्यक्ष कुंडलिक काटकर, स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अशोक जाधव, तसेच सिडकोचे सहनिंंबधक वीर, सहाय्यक निबंधक शंकर पाटील आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
