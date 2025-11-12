‘द एलिफंट’ खेळण्यांची स्मार्ट सबस्क्रिप्शन सेवा
‘द एलिफंट’ खेळण्यांची स्मार्ट सबस्क्रिप्शन सेवा
मुंबई, ता. १२ : सौरभ जैन यांनी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘द एलिफंट’ नावाचे स्मार्ट टॉय सबस्क्रिप्शन मॉडेल सुरू केले आहे. हे मॉडेल मुलांना वयानुसार शैक्षणिक आणि इंटरॅक्टिव्ह खेळणी घरी पुरवते. सुरुवातीच्या ३०-३५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभ्या राहिलेल्या या कंपनीचे सध्याचे मूल्य ६० कोटी रुपये आहे. भारतातील १८ शहरांमध्ये विस्तार झाल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय विस्ताराचीही तयारी सुरू आहे.
मुलांना खेळातून शिकण्याची प्रेरणा देण्यासाठी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील सौरभ जैन यांनी ‘द एलिफंट’ या अभिनव स्टार्टअपची सुरुवात केली आहे. शिक्षण आणि मनोरंजन यांचा संगम साधत त्यांनी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्मार्ट टॉय सबस्क्रिप्शन मॉडेल लाँच केले आहे.
मुंबईत शिक्षण घेतल्यानंतर आणि चार्टर्ड अकाउंटंट बनून विविध कंपन्यांमध्ये काम केल्यानंतर सौरभ जैन यांनी ‘चाय पॉइंट’मध्ये पुरवठा साखळी संचालक म्हणून कार्य केले. मुलगी अहानाच्या जन्मानंतर त्यांनी खेळण्यांच्या उपयुक्ततेकडे लक्ष दिले आणि पालकत्वाचा दृष्टिकोन बदलणारी ही कल्पना आकारास आली.
लहानपणी रिपलॉ लायब्ररीची संकल्पना सौरभच्या मनात आली. त्याने कांदिवली-बोरिवलीमधील अशा काही सेवांशी संपर्क साधला, पण तो यशस्वी झाला नाही. त्याला सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत येण्यास सांगण्यात आले, जे काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी अशक्य होते. एका विक्रेत्याने वैयक्तिक निवडीसाठी कोणत्याही श्रेणी, ब्रँड किंवा वय फिल्टरशिवाय २०० फोटो पाठवले. या २०० फोटोंमधून त्याने पहाटे २ वाजता सुमारे सहा खेळण्यांचे फोटो त्या व्यक्तीला पाठवले. त्याने त्यांना त्रास देऊ नका असे सांगितले. तीन खेळणी स्टॉकमध्ये नाहीत. ही गोंधळलेली आणि निराशाजनक परिस्थिती पाहून सौरभने विचार केला, की जर दूध पुरवठा साखळीद्वारे ५,००० हून अधिक ठिकाणी पोहोचू शकते, तर स्मार्ट टॉय सबस्क्रिप्शन मॉडेल का काम करू शकत नाही?
अशा विचारातून ‘द एलिफंट’ या सबस्क्रिप्शन आधारित स्मार्ट टॉय मॉडेलचा जन्म झाला. सप्टेंबर २०२३मध्ये सुरू झालेला हा ब्रँड आज भारतातील १८ शहरांमध्ये ११,५०० हून अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचला आहे. ‘EleFANT’ हे नाव ‘हत्ती’ आणि ‘शिशू’ या दोन शब्दांवरून तयार झाले आहे.
जवळजवळ १,००० पालकांकडून अभिप्राय गोळा केल्यानंतर सौरभने सप्टेंबर २०२३मध्ये द एलिफंट लाँच केले, जो सबस्क्रिप्शनद्वारे मुलांना वयानुसार, परस्परसंवादी आणि शैक्षणिक खेळणी पुरवणारा ब्रँड आहे. आज द एलिफंट भारतातील १८ शहरांमध्ये ११,५०० हून अधिक वाहकांपर्यंत पोहोचला आहे.
सेवा कशी काम करते?
१️⃣ पालक प्रथम सदस्यत्व घेतात.
२️⃣ मुलाच्या वय आणि आवडीनुसार खेळणी निवडतात.
३️⃣ खेळणी पॅक करून स्थानिक केंद्रातून घरी पोहोचवली जातात.
४️⃣ मुलं इच्छेनुसार ती बदलू शकतात.
--------
शैक्षणिक खेळण्यांचा समावेश
द एलिफंटमध्ये मोटरस्पोर्ट, एसटीईएम क्रियाकलाप, बोर्ड गेम, बॅटरी कार, स्लाइड्स अशा ९० हून अधिक ब्रँडेड शैक्षणिक खेळण्यांचा समावेश आहे. वयोगटानुसार एक ते १२ वर्षापर्यंत पाच श्रेणी उपलब्ध आहेत.
------
कोणती खेळणी उपलब्ध आहेत?
‘EleFANT’चे लक्ष केवळ मनोरंजनावर नाही तर शिकण्यावरदेखील आहे. म्हणून मोटरस्पोर्ट खेळणी, STEM-आधारित क्रियाकलाप, पेटंट केलेले खेळ, बोर्ड गेम, बॅटरीचालित कार आणि स्लाइड्स ऑफर केल्या जातात. हर्सरो, शुमी, स्किलमॅटिक्स आणि नेस्टा सारख्या पुरवठादारांकडून ९० हून अधिक ब्रँडेड खेळणी उपलब्ध आहेत. वयानुसार एक वर्ष, एक-तीन वर्षे, तीन-पाच वर्षे, पाच-आठ वर्षे आणि आठ-१२ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी रिव्हालाइन पाच श्रेणींमध्ये उपलब्ध आहे.
गुंतवणूक आणि विस्तार
सौरभने सुरुवातीला स्वतःच्या बचतीतून ३०-३५ लाख रुपये गुंतवले आणि अॅप आणि सिस्टीम विकसित केले. १० ग्राहकांपासून सुरुवात करून त्याने हळूहळू गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवला. आज कंपनीचे मूल्य ६० कोटी रुपये आहे. सौरभ स्वतः दरमहा फक्त एक लाख रुपये पगार कमावतो, जेणेकरून उर्वरित संसाधने विकासासाठी वापरता येतील. या टीममध्ये ४२ लोक आणि ४० हून अधिक डिलिव्हरी सेंटर आहेत.
योजना आणि किमती
₹८३३ दरमहा योजनेत एकावेळी तीन खेळणी आणि अमर्यादित बदलाची सुविधा (वार्षिक ₹१०,०००).
₹२५० दरमहा योजनेत तीन खेळणी, वर्षभरात १४ वेळा बदलाची सुविधा (वार्षिक ₹३,०००).
₹९९९ नुकसान माफी, जेणेकरून खेळणी तुटल्यास पालकांना चिंता करावी लागणार नाही.
फ्रँचायझी संधी
₹१० लाख, ₹१८ लाख आणि ₹३० लाख अशा तीन गुंतवणूक मॉडेल्ससह फ्रँचायझी उपलब्ध आहेत. पहिल्या वर्षी दरमहा ₹२६,००० पासून सुरू होणारे निश्चित परतावे नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढतात.
भविष्याची योजना काय?
‘द एलिफंट’ पुढील काळात २५ प्रमुख भारतीय शहरांपर्यंत पोहोचण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय विस्ताराची योजना आखत आहे. सौरभ जैन यांच्या मते, खेळणी म्हणजे केवळ मनोरंजन नव्हे, तर मुलांच्या ज्ञानाचा पाया मजबूत करणारे साधन आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.