राज्यात स्थापन होणार अनुवाद अकादमी
राज्यात लवकरच अनुवाद अकादमी
जगभरातील अभिजात साहित्य मराठीत उपलब्ध होणार
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः जगभरातील अभिजात साहित्यासह देशातील विविध भाषांतील साहित्य मराठीत आणि मराठी साहित्य इतर भाषांमध्ये
लवकरच उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी राज्यात लवकरच अनुवाद अकादमी स्थापन केली जाणार आहे. या माध्यमातून साहित्य क्षेत्रात एका नव्या पर्वाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मराठी भाषा विकास मंत्री उदय सामंत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ही अकादमी स्थापन होणार आहे. याबाबतची मूळ संकल्पना राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडली होती. त्यामुळे ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी’ या नावावे ही संस्था स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. मराठी भाषा विभागाकडून त्यासाठी विविध सुविधांसह आवश्यक मनुष्यबळ, विविध प्रकारच्या अर्धवेळ, पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांसह विविध बाबींवर मंथन केले जात आहे.
अनुवाद अकादमीच्या माध्यमातून मराठी साहित्यविश्वातील प्राचीन भाषा साहित्यासोबत विविध काळातील साहित्याचा मराठीत अनुवाद केला जाणार आहे. यामुळे प्राकृत, अपभ्रंश, महाराष्ट्री, मोडी या भाषांत दडलेले साहित्य मराठीत उपलब्ध होणार आहे. जगभरातील अभिजात साहित्य, विविध विषयांतील मजकुरांचे लिप्यांतर करून ते अचूकपणे मराठीत अनुवादित केले जाईल. ही अकादमी म्हैसूरच्या केंद्रीय भाषा संस्कृती मंडळाच्या धर्तीवर सुरू करण्याबाबत लक्ष दिले जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
अशी आहे पार्श्वभूमी
यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीपणामुळे राज्यात राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळाची स्थापना झाली. त्याच वेळी त्यांना अनुवाद अकादमीही स्थापन करायची होती; मात्र काही कारणास्तव हा प्रकल्प मागे पडला. दुसरीकडे या दोन्ही मंडळांनी मात्र मराठी भाषा क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावली. जगभरातील असंख्य भाषांसह विविध ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गणित इत्यादी असंख्य विषयांतील संकल्पना, नोंदी, माहितीचा खजिना मराठीत उपलब्ध केला आहे. आता याच धर्तीवर चव्हाण यांच्या संकल्पनेतील अनुवाद अकादमी स्थापन केली जाणार आहे.
अकादमीची मुख्य उद्दिष्टे
- समृद्ध प्राचीन साहित्यासह प्राकृत, अपभ्रंश, मोडी साहित्याचे मराठीत लिप्यांतर
- जगभरातील विविध भाषांतील दर्जेदार साहित्याचा मराठीत अनुवाद
- मराठीतील अभिजात साहित्याचा जगभरातील भाषांमध्ये अनुवाद
- अनुवादासाठी अभ्यासक्रमासह मनुष्यबळ उपलब्ध करणार
- भारतीय भाषांतील तज्ज्ञांसोबत संवाद, तंत्रज्ञानाचा वापर
