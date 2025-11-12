जिल्हास्तरीय सहशालेय उपक्रम स्पर्धांमध्ये संदेश विद्यालयाचे वर्चस्व
जिल्हास्तरीय सहशालेय स्पर्धांमध्ये संदेश विद्यालयाचे यश
घाटकोपर, ता. १२ (बातमीदार) : ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या पार्क साईट, विक्रोळी (पश्चिम) येथील संदेश विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाने जिल्हास्तरीय सहशालेय उपक्रम स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक तीन प्रथम क्रमांकाची पारितोषिके आणि दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिके मिळवून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. समूह गायन (६वी ते १२वी), वक्तृत्व स्पर्धा (कार्तिकी अजय सुर्वे - ११वी व १२वी गट) आणि एकपात्री अभिनय स्पर्धा (सिद्धी संदीप गोरिवले - ११वी व १२वी गट) यांत प्रथम क्रमांक पटकावला. टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथील संदेश विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनीही वक्तृत्व आणि एकपात्री अभिनय स्पर्धांमध्ये तृतीय क्रमांक मिळवला. प्रथम तीन क्रमांक मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची आता मुंबई विभाग स्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष, विश्वस्त आणि प्राचार्यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन केले.
