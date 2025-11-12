गोदी कामगारांची सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने
वेतन करार अंमलबजावणीसाठी गोदी कामगारांची निदर्शने
शिवडी, ता. १२ (बातमीदार) : भारतातील १२ प्रमुख बंदरांतील बंदर व गोदी कामगारांनी वेतन करारातील मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे बुधवारी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मुख्य कार्यालयाजवळ केंद्र सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली.
इंडियन पोर्ट असोसिएशन आणि सहा कामगार महासंघांमध्ये २७ सप्टेंबर २०२४ला कायदेशीर वेतन करार झाला होता. या करारामध्ये पगारातील स्टॅग्नेशन, बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांवरील अन्याय दूर करणे आणि बोनस करार त्वरित करणे मान्य केले होते; मात्र एक वर्ष उलटूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे केरसी पारेख यांनी केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास १ डिसेंबर २०२५ पासून कामगार बेमुदत संपावर जातील.
