महिनाभरात लोकार्पण करण्याचे नियोजन करा : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
‘ठाणे’ रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात
महिनाभरात लोकार्पण करण्याचे नियोजन : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ठाणेकरांच्या प्रतीक्षेत असलेले सुपरस्पेशालिटी ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आता अंतिम टप्प्यात आले असून, कामांची गती वाढवून येत्या महिनाभरात लोकार्पण करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी (ता. १२) प्रशासनाला दिले. आबिटकर यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली आणि सर्व विभागांचा आढावा घेतला. या वेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, ठाणे मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून उभे राहत असलेले हे रुग्णालय ठाणेकरांसह पालघर, रायगड आणि गुजरात सीमेपर्यंतच्या नागरिकांसाठी वरदान ठरणार आहे. ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलला अत्याधुनिक सुपरस्पेशालिटी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. ‘सध्या काम अंतिम टप्प्यात आहे. एका महिन्यात लोकार्पण करता यावे, यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून उणिवांचा आढावा घेतला,’ असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या वेळी सांगितले. पूर्वी ३५० खाटांचे असलेले हे जिल्हा रुग्णालय आता ९०० खाटांच्या क्षमतेकडे वाटचाल करीत आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, विशिष्ट विभागांची उभारणी आणि वैद्यकीय सेवांचा विस्तार सुरू असून, सुपरस्पेशालिटीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील रुग्णांना उपचारासाठी मुंबईकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, अशी माहिती आबिटकर यांनी दिली.
हेलिपॅड ठरणार उपयुक्त
रुग्णालय परिसरात हेलिपॅडची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ठाण्यातून मुंबई-पुणे, कोकण आणि गुजरातकडे जाणाऱ्या महामार्गांवर अपघात झाल्यास जखमींना तत्काळ रुग्णालयात आणण्यासाठी या सुविधेचा उपयोग होणार आहे. हेलिपॅड ही ठाणेकरांची दीर्घकाळची मागणी होती. भविष्यात ही सुविधा आपत्कालीन सेवेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
