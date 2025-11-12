पळस्पे येथे वाहनाच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू
पनवेल, ता. १२ (वार्ताहर) : उलवे येथून रसायनी येथे स्कूटीवरून जात असलेल्या आई व मुलाला एका वाहनाने धडक दिल्याची घटना सोमवारी (ता. १०) घडली. या अपघातात स्कूटरवरील महिलेचा मृत्यू झाला तर मुलगा जखमी झाला. या अपघातानंतर पनवेल शहर पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे. या अपघातातील तक्रारदार प्रियांशू राजेश त्रिपाठी (वय २३) हा तरुण रसायनी भागात कुटुंबासह राहण्यास असून, तो महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. प्रियांशू हा सोमवारी आई रंजिता त्रिपाठी (वय ४२) हिच्यासह उलवे येथे कामानिमित्त स्कूटरवरून जात होता. रात्री साडेआठ वाजाता आईसह तो उलवेहून घरी रसायनी येथे परतत असताना त्यांच्या स्कूटरला पळस्पे येथील राहुल पार्क हॉटेलजवळ अज्ञात वाहनाने धडक दिली.
