खासदार रवींद्र वायकरांची निर्दोष सुटका
खासदार वायकर वीस वर्षांनंतर निर्दोष
दादर हिंसाचार प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : वीस वर्षांपूर्वी राजकीय वादातून दादर परिसरात जमावाने केलेल्या हिंसाचार प्रकरणातून खासदार रवींद्र वायकर आणि तत्कालीन शिवसेनेच्या २८ कार्यकर्त्यांची विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल खटल्यांचे कामकाज पाहणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी याप्रकरणी निकाल देताना वायकर आणि अन्य आरोपींची दंगल, बेकायदा सभा आणि इतर आरोपांतून निर्दोष सुटका केली. वायकर यांच्याशिवाय इतर आरोपींमध्ये विद्यमान आमदार (ठाकरे गट) महेश सावंत आणि माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांचा समावेश आहे. आरोपी दंगल करणाऱ्या बेकायदा जमावाचा भाग होते की नाही, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आरोपींची सुटका करताना नमूद केले. दोन राजकीय गटांमधील राजकीय शत्रुत्वामुळे संपूर्ण मुंबई शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता; मात्र आरोपी सहभागी असल्याची ओळख न पटल्यामुळे त्यांची सुटका करीत असल्याचेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
---
काय आहे प्रकरण?
शिवसेनेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर तत्कालीन शिवसेना नेते नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर २४ जुलै २००५मध्ये दादर येथील जाखादेवी चौकात निदर्शनासाठी जमाव जमला होता. काही वेळाने हिंसक झालेल्या जमावाने पोलिसांवर, त्यांच्या गाड्यांवर आणि बेस्ट बसवर दगडफेक केली. परिणामी, परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली. याप्रकरणी वायकर आणि अन्य आरोपींवर दंगलीचा गुन्हा दाखल केला होता.
