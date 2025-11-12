माजी आमदार गीता जैन यांना न्यायालयाचा दणका
कनिष्ठ अभियंता मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
भाईंदर, ता. १२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरच्या माजी आमदार गीता जैन अडचणीत आल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी आमदार असताना मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याला कानशिलात लागवल्याबद्दल ठाणे न्यायालयाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश १७ ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत. या आदेशाची प्रत नुकतीच तक्रारदाराला प्राप्त झाली आहे. दरम्यान, या आदेशानंतर जैन यांनी सत्र व्यायालयात धाव घेत या आदेशावर स्थगिती प्राप्त केली आहे.
महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काशी मिरा भागातील एका अनधिकृत बांधकामावर जून २०२३ मध्ये कारवाई केली होती. या कारवाईवरून जैन संतप्त झाल्या होत्या व त्यांनी पाटील यांना कानाशिलात लगावली. ही घटना चांगलीच चर्चेत आली होती. याप्रकरणी कनिष्ठ अभियंत्यांनी काशी मिरा पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली होती; मात्र ही तक्रार त्यांनी लगेचच मागेही घेतली. त्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. दरम्यान, ‘आप’चे मिरा-भाईंदर सचिव ब्रिजेश शर्मा यांनी याप्रकरणी जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काशी मिरा पोलिस ठाण्यात केली होती, मात्र त्यानंतरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे शर्मा यांनी ठाणे न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्याची दखल घेत गीता जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यांना मारहाण झाली आहे, त्यांनी तक्रार मागे घेतली असली तरी महापालिका प्रशासनासोबत घडलेल्या या प्रकारासंदर्भात एखाद्या नागरिकाने जरी तक्रार दिली, तरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
