कला स्पंदन आर्ट फेअरचे नववे संस्करण नेहरू सेंटरमध्ये सुरू
कला स्पंदन आर्ट फेअरचे प्रदर्शन सुरू
मंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, ता. ६ : इंडियन आर्ट प्रमोटरतर्फे आयोजित ‘कला स्पंदन आर्ट फेअर’ देशातील प्रतिष्ठित समकालीन कला प्रदर्शनाच्या नवव्या संस्करणाची सुरुवात वरळीतील नेहरू सेंटर येथे झाली. प्रदर्शनाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी कला स्पंदन आर्ट फेअरचे संस्थापक व क्युरेटर सुदीप चक्रवर्ती, अभिनेत्री एकता बी. पी. सिंह, मालिका लेखक ब्रिजमोहन पांडे आणि सुप्रसिद्ध कलाकार रामजी शर्मा उपस्थित होते. देशभरातून आलेल्या १५० हून अधिक कलाकारांनी सादर केलेल्या ४,५०० कलाकृती या वेळी प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत.
प्रदर्शनाबाबत माहिती देताना संस्थापक सुदीप चक्रवर्ती म्हणाले, की देशाच्या तळागाळातील किंवा गावखेड्यांतील कलाकारांच्या कलेला वाव मिळावा आणि त्यांना योग्य मंच उपलब्ध व्हावा, हेच कला स्पंदन आर्ट फेअरचे उद्दिष्ट आहे. कला रसिकांनी कलाकारांकडून थेट कलाकृती खरेदी कराव्यात, हा मुख्य हेतू असल्याचेदेखील त्यांनी नमूद केले. हे प्रदर्शन ५ ते ७ डिसेंबरदरम्यान सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ या वेळेत सर्वांसाठी खुले आहे.
