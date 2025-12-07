एपीएमसीतील बारवर पोलिसांचा छापा
एपीएमसीतील बारवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : एपीएमसीतील बारवर छापा मारून अश्लील हावभाव करणाऱ्या पाच महिला वेटर तसेच तीन पुरुष वेटर आणि बारमधील मॅनेजर अशा आठ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. ५) रात्री एपीएमसी पोलिसांनी हा छापा टाकला होता.
एपीएमसीतील राधिका रेस्ट्रो ॲण्ड बारमधील महिला वेटर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी गैरकृत्य करत असल्याची माहिती पोलिसांच्या पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे शुक्रवारी रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी बारवर छापा मारला होता. या वेळी बारमधील ग्राहकांसोबत अश्लील वर्तन सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार पोलिसांनी आठ जणांविरोधाक कलम २९६,३(५) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.