विकासकाकडून रिअल इस्टेट व्यवसायिकाची १५ लाखांची फसवणूक
भिवंडी, ता. ६ (वार्ताहर) ः विकसकाने रिअल इस्टेट व्यावसायिकाला सदनिका विक्री करण्याच्या नावाने त्याचा विश्वास संपादन करून व्यावसायिकाकडून १५ लाख रुपये घेतले. अगोदरच रजिस्ट्रेशनद्वारा विक्री झालेल्या सदनिकेचे पुन्हा रजिस्ट्रेशन करून देऊन सदनिका व्यावसायिकाच्या ताब्यात न देता व्यवहारातील पैसेही परत केले नाही. व्यावसायिकाची आर्थिक फसवणूक केल्याची घटना कोनगाव येथे घडली आहे. याप्रकरणी विकसकाच्या विरोधात कोनगाव पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुनाफ फैजुद्दीन कुरेशी (रा. कोनगाव) असे गुन्हा दाखल झालेल्या विकसकाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीप रामचंद्र शार्दुल (वय ४५) यांचा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. ते मुंबईतील गोरेगाव पश्चिममध्ये राहतात. दरम्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये विकसक मुनाफने कोनगाव येथील वृंदावन सोसायटीत एका सदनिकेचे पूर्वीच रजिस्ट्रेशन झाले असल्याची माहिती असतानाही त्याच सदनिकेचे पुन्हा व्यावसायिक संदीप यांना रजिस्ट्रेशन करून देत त्यांच्याकडून ऑनलाइन, तसेच रोखीने १५ लाख १५ हजार रुपये घेऊन सदनिका संदीप यांच्या ताब्यात दिली नाही. यासह व्यवहारातील पैसेही परत केले नाही. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने संदीप यांनी कोनगाव पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मुनाफ कुरेशी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
