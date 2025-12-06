इंदू मिल
इंदू मिल स्मारक
पुढील वर्षी पूर्ण करणार!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
मुंबई, ता. ६ ः इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक ६ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर महापरिर्निवाण दिनानिमित्त दादर येथील चैत्यभूमीवर भीमसागर उसळला. कालपासून अनुयायांची मोठी गर्दी झाली होती. आज सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी महामानवाला चैत्यभूमीवर जाऊन अभिवादन केले.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘बाबासाहेब किती द्रष्टे होते. वीज मंत्री म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी संपूर्ण भारतात एक राष्ट्रीय ग्रीड तयार करायची असा निर्णय घेतला. भारतातील कोणत्याही भागातून दुसऱ्या कोणत्याही भागात वीज वाहून नेता आली पाहिजे. त्यांच्या या द्रष्टेपणामुळे भारतातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यातून वीज वाहून आणता येते. राष्ट्रीय विद्युत ग्रीडची संकल्पना भारताने बाबासाहेबांमुळे वेळेत स्वीकारली. त्यातून देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. अमेरिकेच्या न्यूजर्सीचे गव्हर्नर यांनी नुकतीच मुंबईला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले, न्यूयॉर्कसह इतर शहरात स्टेट ग्रीड असल्यामुळे विजेची कमतरता भासते. आपल्यासारखे त्यांच्याकडे राष्ट्रीय ग्रीड नाही. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला जे लक्षात आले नाही, त्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कितीतरी वर्षांपूर्वी आपल्याकडे अंमलबजावणी केली.
समाजात विषमता दूर करून समता, बंधुता आणि सर्वांना समान संधी देणारी राज्यघटना देशाला दिली. ज्ञानाच्या बळावर त्यांनी समाजात समतेची जाणीव दृढ केली जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना भारताकडे असून प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर याच राज्यघटनेत मिळते, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यघटनेचे कार्य ऐतिहासिक : राज्यपाल
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. एवढ्या मोठ्या राष्ट्रात एकता, न्याय व समतेची संघटित भावना दृढ करण्यासाठी राज्यघटना निर्माण करणे हे अत्यंत मोठे व ऐतिहासिक कार्य होते. देशाच्या सामाजिक विविधतेत सर्वांना एकत्र आणणारे आणि समान अधिकार प्रदान करणारी राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्राला दिली, असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले. मुंबईतील दादरच्या चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
