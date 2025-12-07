केईएम, नायर, कूपर रुग्णालयांना नोटीस
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कारवाईचे संकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः मुंबईतील प्रमुख पालिका रुग्णालयांमध्ये (केईएम, नायर आणि कूपर) जैववैद्यकीय कचरा आणि सामान्य कचरा व्यवस्थापनात आढळलेल्या त्रुटींमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या रुग्णालयांना ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास कठोर कारवाईचे संकेत मंडळाने दिले आहेत. रुग्णालय परिसरातील वॉर्ड, बॅकयार्ड आणि कचरा साठवण्याच्या ठिकाणी जैववैद्यकीय कचरा, अन्न कचरा आणि प्लॅस्टिकचा ढिगारा साचल्याचे चित्र दिसून आले.
कामगार संघटनांनी आरोप केला आहे, की कचऱ्याचे वर्गीकरण कागदोपत्री योग्य असले तरी सफाई कर्मचाऱ्यांकडे योग्य सुरक्षा साधने नाहीत. काही कर्मचाऱ्यांनी सुई टोचल्याच्या आणि संरक्षण साधनांशिवाय काम करण्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. तज्ज्ञांनी अपुऱ्या आणि अयोग्य कचरा व्यवस्थापनामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. वारंवार तक्रारी येत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रुग्णालयांची पाहणी केली. या भेटीदरम्यान, कचरा साठवण, वर्गीकरण, विल्हेवाट आणि स्वच्छतेच्या मानकांचे पालन करण्यात त्रुटी आढळल्या. मंडळाने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.
पालिकेची माहिती
पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांमधून दररोज सुमारे १८ टन बायो-मेडिकल कचरा तयार होतो. हा कचरा ‘कलर-कोडिंग’नुसार वेगळा करून अधिकृत प्रक्रिया केंद्राकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.
रुग्णालयांचे स्पष्टीकरण
बायो मेडिकल वेस्ट नियमानुसार हाताळला जात असल्याचे स्पष्टीकरण कूपर रुग्णालय प्रशासनाने दिले. केईएम आणि कूपर या रुग्णालयांची कायदेशीर प्रक्रिया आणि मंडळाकडे सुनावणी सुरू आहे. नायर रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले, की कचरा साठवण्याच्या जागेमागे बायोमेथेनिल प्लांटचे काम चालू असल्याने आणि अपुऱ्या जागेमुळे काही कचरा बाहेर होता. तसेच, काही दिवसांपूर्वी कचऱ्याची गाडी उशिरा आल्याने समस्या निर्माण झाली होती.
