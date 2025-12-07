पालिकेने साफसफाई वाढविली, राखीव वाहने ठेवूनही कचऱ्याचे ढिगारे
साफसफाई वाढवूनही कचऱ्याचे ढिगारे कायम
कांदिवलीत पालिकेच्या भोंगळ कामामुळे रहिवासी त्रस्त
कांदिवली, ता. ७ (बातमीदार) : कांदिवली पूर्वेकडील आकुर्ली मुख्य मार्गावर संभाजीनगर, हनुमाननगर आणि नरशी पाडा येथे रस्त्यावर साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे नागरिक आणि प्रवाशांना मोठा त्रास होत आहे. पालिका दिवसातून दोन-तीन वेळा साफसफाई करत असली, तरी कचऱ्याची आवक जास्त असल्याने इतर वेळी कचरा रस्त्यावर पसरतो आणि दुर्गंधी पसरते.
पालिकेकडून साफसफाई केली जात असतानाही, इतर वेळी साचलेल्या कचऱ्यावर पक्षी, कुत्रे, मांजरी यांचा वावर असतो, ज्यामुळे कचरा आजूबाजूच्या रस्त्यांवर पसरतो. यामुळे कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढून आरोग्य धोक्यात येत आहे. या मार्गांवर नरशी पाडा आणि हनुमाननगर येथे सार्वजनिक शौचालय आणि बाजूला कचरा संकलनासाठी ‘हाय-वा यंत्रणा’ असलेली राखीव वाहनेही ठेवण्यात आली होती, मात्र पालिकेने ‘कचरापेटीमुक्त परिसर’ ही संकल्पना राबवून कचरापेट्या काढून टाकल्या. यामुळे समस्या आणखी वाढली आहे. परिणामी, नागरिक आणि व्यावसायिक जुन्या सवयीनुसार त्याच जागी कचरा टाकतात. रस्त्यावर पसरलेल्या या कचऱ्यामुळे आणि दुर्गंधीमुळे स्थानिक नागरिकांसह प्रवासी आणि वाहनचालकांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे. ही गंभीर समस्या वर्षानुवर्षे कायम असतानाही, पालिकेने यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, लोखंडवाला परिसरात राखीव गाडी उभी केली आहे. पहिल्यापेक्षा बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत आणि सुरुदेखील आहेत, अशी माहिती घनकचरा विभागाचे सहाय्यक अभियंता नीलेश पाटील यांनी दिली.
----------------------
पालिका कचरा उचलण्याचे काम करते. नागरिक, व्यावसायिक कचरा टाकण्याचे काम करतात. पालिकेने यावर ठोस व योग्य उपाययोजना केल्याशिवाय, योग्य मार्ग निघणार नाही.
- लक्ष्मण तळेकर, सामाजिक कार्यकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.