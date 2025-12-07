सर्पदंशानंतर कळणार साप किती विषारी?
स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किटचा वापर करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या घटना वारंवार घडतात. सर्पदंशानंतर त्याचे विष किती घातक आणि संबंधितावर वेळीच उपचार करणे शक्य व्हावे, यासाठी स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किट खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील आरोग्य संस्थांना ३४ जिल्ह्यांसाठी किट खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी सहा कोटी १४ लाख ४३ हजार ७४८ रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्पदंशग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांत क्रांतिकारी बदल घडवणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. सर्पदंशानंतर रुग्णांवर केलेल्या उपचारांपूर्वी दंश विषारी सर्पाचा आहे की नाही, याची तत्काळ माहिती मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किटची राज्यभरातील सर्व आरोग्य संस्थांसाठी खरेदी प्रक्रियेस राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
या किटमुळे सर्पदंशाच्या प्राथमिक उपचारात अचूक निदान शक्य होणार असून, अँटी स्नेक विनोमचा अनावश्यक वापर टळून रुग्णाचा जीव वाचण्यासही मोठी मदत होणार आहे. सहसंचालक आरोग्यसेवा (खरेदी कक्ष) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण एक लाख १० हजार २१३ किट प्रति नग ५५७ रुपये ५० पैसे या दराने एकलस्रोत पद्धतीने थेट खरेदी करण्यात येणार आहेत.
खरेदीचा प्रस्ताव काय?
आर्थिक वर्ष : २०२५-२६
किट संख्या : १,१०,२१३
प्रति नग : ५५७.५० रुपये
जीव वाचविण्यास मदत
राज्यात सर्पदंशामुळे अनेक मृत्यू होत असताना हा निर्णय आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तातडीची तपासणी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील रुग्णांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे.
