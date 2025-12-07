हस्तांतरित भूखंडावर ओळख फलक लावण्याची मागणी
हस्तांतरित भूखंडावर ओळख फलक लावण्याची मागणी
शिवसेना (ठाकरे गटाचे) आयुक्तांकडे पत्र
खारघर, ता. ७ (बातमीदार) : खारघरमधील विविध प्लॉट, खेळाची मैदाने व उद्याने सिडकोकडून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत, परंतु या भूखंडावर मालकीची माहिती दर्शविणारे फलक नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढत आहे. अनेक ठिकाणी अतिक्रमणाची ही समस्या वाढत असल्याने या भूखंडावर मालकीचे फलक लावावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे खारघर उपशहरप्रमुख नंदू वारुंगसे यांनी पत्राद्वारे पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सिडकोने खारघरमध्ये सेक्टरनिहाय खेळाचे मैदान, उद्याने, समाजमंदिरे, भाजी मंडई, व्यायामशाळा, तसेच शाळा-महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांसाठी अनेक भूखंड राखीव ठेवले आहेत. खारघरचा परिसर ४५ सेक्टरमध्ये विभागलेला असून, सात किमी लांबी आणि पाच किमी रुंदीच्या विस्तृत क्षेत्रात हे भूखंड पसरलेले आहेत.
परंतु या भूखंडांवर मालकीची माहिती देणारे फलक नसल्याने जागा कोणाच्या अखत्यारीत आहे, हे नागरिकांना स्पष्टपणे कळत नाही. ओळख स्पष्ट नसल्याचा फायदा घेत काही ठिकाणी अनधिकृत व्यापारी, फेरीवाले तसेच भंगार व्यवसाय करणाऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचे वारंवार दिसून येत असल्याचेही वारुंगसे यांनी नमूद केले.
स्थानिकांच्या हितासाठी आणि भूखंडांचे रक्षण करण्यासाठी महानगरपालिकेने त्वरित कारवाई करून सर्व हस्तांतरित प्लॉट, मैदाने व उद्यानांवर दर्शनी भागात अधिकृत माहिती फलक उभारावेत, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
