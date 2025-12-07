मोखाड्यात बिबट्या पिंजऱ्यात गावलाच नाही, बिबट्याचा गुंगारा देत धुमाकूळ सुरूच
मोखाड्यात बिबट्याचा गुंगारा कायम!
सहा दिवसांत पिंजऱ्यात न अडकल्याने पिंजरा अन्यत्र हलवला
मोखाडा, ता. ७ (बातमीदार) : गेल्या महिनाभरापासून मोखाड्याच्या वेगवेगळ्या भागांत बिबट्याची दहशत कायम आहे. बिबट्याने नागरिकांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर घटना घडल्यामुळे वन विभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंपळपाडा (खोच ग्रामपंचायत हद्दीत) येथे पिंजरा लावला होता; मात्र सलग सहा दिवस पिंजरा लावूनही बिबट्या त्यात अडकला नाही. अखेर बिबट्याचा वावर बदलल्यामुळे हा पिंजरा आता ओसरविरा या भागात हलवण्यात आला आहे.
मोखाडा भागात बिबट्याने पाळीव प्राणी फस्त करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर मार्गावर एका दुचाकीस्वारावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर खोच ग्रामपंचायत हद्दीतील पिंपळपाडा येथे संकेत भोये (वय ९) या शाळकरी मुलावरही बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार २६ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या काळात पिंपळपाडा येथे पिंजरा लावण्यात आला.
पिंजरा ओसरविराला
वन विभागाचे कर्मचारी वेगवेगळी पथके तयार करून दिवस-रात्र गस्त घालत आहेत; मात्र बिबट्या सर्वांना गुंगारा देत गावपाड्यांत मुक्त संचार करत आहे. पिंपळपाडा येथील प्रयत्नानंतर बिबट्याचा वावर आता आसे-बेरिस्ते या भागात दिसून आला आहे. या भागात बिबट्याने शेळ्या आणि कुत्रे फस्त केल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. बिबट्याचा वावर बदलल्यामुळे आणि पिंपळपाड्यातील ग्रामस्थांच्या संमतीनंतर पिंजरा काढून ओसरविरा या गावाजवळ लावण्यात आला असल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल विनोद दळवी यांनी दिली आहे.
