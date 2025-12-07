पोलादपूर–महाबळेश्वर राज्य मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य!
पोलादपूर-महाबळेश्वर राज्यमार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य!
लाल माती, धुरळ्यामुळे प्रवाशांचे हाल; अपघाताचा धोका वाढला
पोलादपूर, ता. ७ (बातमीदार) ः पोलादपूर-सुरूर-महाबळेश्वर या राज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गाची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे. विशेषतः पोलादपूर ते कापडे यादरम्यान सध्या खड्ड्यांचे अक्षरशः साम्राज्य पसरले असून, रस्ता उखडून खडीच्या ढिगाऱ्यात बदलला आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरण व सुधारणा कामादरम्यान जेसीबी आणि पोकलेनने खोदकाम सुरू ठेवले असले, तरी त्यानंतरची दुरुस्ती पूर्ण न झाल्याने संपूर्ण मार्ग वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे.
या खड्ड्यांवर तात्पुरत्या उपाययोजनांखाली संबंधित विभागाने डांबराऐवजी लाल माती टाकून खड्डे बुजवण्याचा मार्ग अवलंबला आहे, मात्र या लाल मातीमुळे वाहनांच्या चाकांखाली सतत उडणारा प्रचंड धुरळा नागरिक व प्रवासी यांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करीत आहे. धुळीमध्ये वाहन चालवताना समोरील रस्ता स्पष्ट दिसणे कठीण होत असून, अपघाताची भीती कायम आहे. स्थानिकांच्या मते, खड्डे बुजवण्यासाठी लाल माती वापरणे म्हणजे समस्या अधिक वाढवण्यासारखे असून, हा उपाय प्रशासकीय बेपर्वाईचाच संकेत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची वर्दळ असलेला हा मार्ग पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक व्यग्र मार्गांपैकी एक आहे. महाबळेश्वरचे थंड हवेचे ठिकाण, प्रतापगड किल्ल्यासारखे ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ आणि सातारा जिल्ह्याशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून या मार्गाला विशेष ओळख आहे. पर्यटक, स्थानिक नागरिक, व्यापारी तसेच एसटी बस यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असतो, मात्र सध्याची रस्त्याची अवस्था पाहता या मार्गावर सुरक्षित प्रवास करणे मोठे आव्हान बनले आहे.
...............
चेहऱ्यावर मास्क लावून प्रवास
नांगरवाडीपासून कापडेपर्यंत काही ठिकाणी रस्ता पूर्णपणे उखडून गेला असून, खोल खड्डे निर्माण झाले आहेत. पावसाळ्यात चिखल, तर उन्हाळ्यात लाल मातीचा धुरळा आणि आता हिवाळ्यात गतिमान वाहतुकीतही प्रचंड धूळ ही समस्या तशीच कायम आहे. विशेषतः सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळात प्रवास अधिक त्रासदायक बनतो. दोनचाकी वाहनचालकांना चेहऱ्यावर मास्क आणि डोळ्यांत चष्मा घालून प्रवास करावा लागत आहे, तर चारचाकी वाहनांतील प्रवासी श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची तक्रार सातत्याने व्यक्त करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.