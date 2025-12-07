श्रमदानातून उभे राहतात वनराई बंधारे
तळा, ता. ७ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यात भातकापणीचा हंगाम संपताच ग्रामीण भागात समुदाय सहभागातून सुरू होणाऱ्या कामांमध्ये वनराई बंधाऱ्यांचे बांधकाम हा एक महत्त्वाचा उपक्रम मानला जातो. ग्रामपंचायत हद्दीतील लहान-मोठ्या नदी-नाल्यांवर नागरिक एकत्र येऊन श्रमदानाच्या माध्यमातून हे बंधारे उभे करतात. पावसाळ्यानंतर वाहून जाणारे पाणी रोखून त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, हा या उपक्रमाचा मूलभूत हेतू असून, गेली अनेक वर्षे ही ग्रामीण भागातील पाणलोट व्यवस्थापनाची एक पारंपरिक आणि परिणामकारक पद्धत ठरली आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या सांगण्यानुसार, गावकऱ्यांनी केलेल्या श्रमदानातून उभे राहणाऱ्या या बंधाऱ्यांमुळे पाण्याचा प्रवाह थांबतो, साठा निर्माण होतो आणि उन्हाळ्यातही पाणी उपलब्ध राहते. काही भागात या पाण्याचा वापर गुरेढोरांना पिण्यासाठी केला जातो, तर काही ओढ्यांमध्ये महिलांचे कपडे धुणे, दैनंदिन घरगुती वापर अशा गरजांसाठीही याचा मोठा उपयोग होतो.
